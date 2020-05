¿Cuánto dura la inmunidad al Covid-19?

Pocas veces la comunidad científica de todo el mundo había remado en una misma dirección como ahora, en plena pandemia. Pero incluso en estas circunstancias, los interrogantes que acumula el coronavirus son innumerables. ¿Puedes contraer el coronavirus de nuevo? ¿Por qué algunas personas están más enfermas que otras? ¿Volverá cada invierno? ¿Funcionará una vacuna? Y, en caso contrario, ¿cómo se la arreglará e mundo para retomar una relativa normalidad?

En este contexto, buena parte de esas preguntas apelan directamente a nuestro sistema inmunitario que es, a fin de cuentas, la defensa del cuerpo contra infecciones. O lo que es lo mismo, necesitamos anticuerpos y lleva tiempo. Los estudios hasta la fecha sugieren son necesarios 10 días para comenzar a fabricar anticuerpos que puedan atacar al coronavirus, según un estudio recogido en el archivo médico MedRxiv. Eso equivaldría a protección en el futuro. No obstante, no se sabe si las personas que tienen síntomas leves, o ninguno en absoluto, desarrollarán una respuesta inmune adaptativa suficiente. Pero incluso de ser así, no sé conoce a ciencia cierta cuánto dura la inmunidad. El sarampión, por ejemplo, basta una vez para tener inmunidad de por vida. Todo lo contraria que la gripe, tozuda y persistente como pocas.

El nuevo coronavirus, llamado Sars-CoV-2, no ha convivido con nosotros lo suficiente para despejar las incógnitas, pero tiene seis hermanos que nos pueden dar una pista. Cuatro de ellos (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1) son muy comunes y algunos de ellos están presentes en los resfriados habituales, por lo que la inmensa mayoría de la humanidad ha desarrollado resistencias contra ellos. En estos casos, algunos pacientes se volvían a contagiar, sin embargo, en menos de un año, según un informe de la Universidad de Columbia (EE UU). Hay dos coronavirus más problemáticos, los que causan el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (Sars) y el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (Mers), en los que se han detectado anticuerpos unos años más tarde. “La inmunidad parece disminuir rápidamente”, afirman los autores del estudio. Aun así, con los datos actuales, es plausible que una segunda infección no sea tan grave.

Entonces, ¿es posible contagiarse dos veces?

Ha habido informes de personas que parecen tener múltiples infecciones por coronavirus en un corto espacio de tiempo. Incluso alguno de ellos hablaba de un japonés de 70 años que ya ha padecido dos veces el virus. Otras teorías, no obstante, apuntan a que el virus pudo entrar en una especie de letargo hasta que volvió a reactivarse. O, simplemente, se trataba de un test erróneo, al parecer, la hipótesis más plausible.

Los experimentos realizados con macacos, aunque limitados, apuntan a que no, ya que la infección primaria podría proteger de exposiciones posteriores. En concreto, se les infectó con tres semanas de diferencia y no desarrollaron síntomas nuevamente después de una reinfección tan rápida.

La cuestión, por lo tanto, sería si esa inmunidad es resiliente. Y si los anticuerpos que podamos desarrollar pueden funcionar como salvoconducto para los pasaportes de inmunidad que algunos países quieren implantar. Un estudio de 175 pacientes recuperados en China mostró que el 30% tenía niveles muy bajos de estos anticuerpos neutralizantes. "Si la inmunidad durara toda la vida, entonces cada superviviente será un soldado más del ejército permanente contra la propagación del patógeno. Pero si la inmunidad fuera breve, como pasa con los coronavirus comunes, el Covid-19 podría ser un supercatarro estacional con una alta tasa de letalidad, que aparecería cada invierno en horribles olas de contagios”, según resume el investigador Antonio Regalado en la revista del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

En resumidas cuentas, a la espera de una vacuna que resuelva esta situación, todo parece indicar que el coronavirus nos van a acompañar bastante tiempo, mientras, poco a poco, desentrelazamos sus secretos.