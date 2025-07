Alcaraz - Norrie, hoy: horario y dónde ver online TV, cuartos de Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz se ha quedado como el último español superviviente en los cuadros individuales de Wimbledon. En el femenino estaba también Jessica Bouzas, pero perdió en octavos ante Samsonova (7-5 y 7-5), pese a tener sus oportunidades, ya que dispuso de dos pelotas de set con su saque en el primer parcial.

En el cuadro de dobles masculino también continúa Marcel Granollers, con el argentino Horacio Zeballos. Se enfrentan en cuartos de final a los británicos Salisbury y Skupski, los mismos rivales a los que vencieron en la histórica pasada final de Roland Garros.

Alcaraz, 4- Norrie, 2

Respecto a Alcaraz, su paso a semifinales se lo juega con el británico Cameron Norrie, cuyo juego el español llegó a calificar como “una pesadilla”. Es un tenista muy resistente desde el fondo de la pista y tiene la dificultad añadida de ser zurdo. Juega la derecha con mucho efecto y el revés más plano, sin casi swing, aprovechando la fuerza del rival. Se han enfrentado en seis ocasiones, con cuatro victorias para el español y dos para el británico, una en tierra batida y otra en pista dura. Es verdad que desde 2023 no juegan. Será su primer encuentro en hierba.

El hombro de Alcaraz

La preocupación extra para el pupilo de Juan Carlos Ferrero la desveló el mismo, al mismo tiempo que le restaba importancia. “Hoy he notado una pequeña molestia en el calentamiento, siempre es mejor tratarlo y ver qué pasaba. Me he notado muy bien, muy cómodo, llegar a cuartos jugando el mejor partido da mucha confianza, para seguir, para mejorar las cosas que tengamos mejorar. La confianza de jugar mejor es siempre positiva", afirmó tras superar a Rublev. Lo que le molestaba era un hombro.

Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Norrie de cuartos de Wimbledon

Carlos Alcaraz se enfrenta con Cameron Norrie en los cuartos de Wimbledon hoy martes 8 de julio de 2025. Será en el segundo turno de la pista central. Primero, Sabalenka contra Siegemund, a las 14:30 en España, excepto en Canarias, que será a las 13:30, misma hora de Londres. Justo cuando termine es el turno del Alcaraz - Norrie, por tanto alrededor de las 16:00 horas, quizá un poco antes o un poco después, según vaya el duelo anterior. En la pista 1, Fritz y Khachanov desde las 14:00 (de ahí sale el rival del Alcaraz - Norrie), y después, Anisimova – Pavlyuchenkova.

Todos los encuentros pueden verse en directo en televisión a través de Movistar Plus. El minuto a minuto del de Alcaraz podrá seguirse en la web de LA RAZÓN (https://www.larazon.es/).