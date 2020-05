El Gobierno ha situado en el punto de mira al sistema impositivo como vía para aumentar los ingresos públicos, paliar los efectos de la crisis del coronavirus y relanzar la economía. Pablo Iglesias ha tomado la iniciativa en el ámbito de la política fiscal y se ha descolgado con un impuesto a las grandes fortunas –bautizado como tasa Covid-, propuesta que ha generado recelos en el seno del propio ejecutivo español –en los ministerios socialistas, básicamente- y escasa acogida en el conjunto de la sociedad. Tampoco ha tenido receptividad entre los expertos, que advierten contra los efectos “perversos” de este tipo de medidas fiscales.

En este sentido, expertos en la materia han alertado de que este tipo de propuestas “fáciles y populistas” pueden “dañar” la economía en el marco de un debate organizado de manera telemática por la Generalitat de Cataluña -Centre d’Estudis de Temes Contemporanis-, que ha contado con la presencia –a modo introductorio- del vicepresidente Pere Aragonès y el conseller Bernat Solé y ha sido moderado por la directora de Análisis Económico del Govern, Marta Curto. Entre los intervinientes, que han estado alineados sobre esta cuestión, estaban la directora de proyectos internacionales del Ivie, Matilde Mas, la directora de la Barcelona Graduate School of Economics Teresa Garcia-Milà y la jefa del departamento de Economía de IESE Núria Mas.

Matilde Mas, que ha constatado que la deuda y el déficit se van a disparar, ha planteado una racionalización del gasto y una mayor recaudación -basado en una “profunda” reforma del sistema fiscal y desterrar los “parches” como la tasa Tobin o tasa Google- para corregir los desequilibrios presupuestarios, pero ha advertido contra gravar a los ricos. Ha diferenciado entre gravar a los que más ganan y a los que más tienen: si se grava a quien más gana es “justicia redistributiva” y entiende que es algo aceptado “por todo el mundo”, pero si se grava a quien más tiene considera que generará más “inconvenientes que ventajas”.

“Uno puede tener muchas cosas que no son rentables y de las que no saca beneficios. Mientras no sean rentables, ¿por qué va a tener que pagar?”, ha planteado Matilde Mas. “Por qué se tiene que pagar más por conservar una casa a la que no le saca rentabilidad”, ha agregado, recurriendo a un ejemplo cotidiano como disponer de una casa en un pueblo. “Además los tipos de los que se hablan son confiscatorios y van a generar comportamientos perversos que es lo que suele ocurrir cuando los tipos son confiscatorios”, ha concluido.

En la misma línea se ha expresado Teresa Garcia-Milà, que ha abogado también por una reforma del sistema impositivo en lugar de buscar soluciones “fáciles y populistas” que “no son efectivas” y pueden generar “daños” en la economía, en referencia a gravar a las grandes fortunas o a las grandes empresas. En este sentido, García-Milà ha propuesto trabajar para acabar con el fraude fiscal, que es “mayor que en otros países europeos”, y revisar la estructura de beneficios fiscales, que es “muy alta”. "Hay unas deducciones e incentivos que no están justificados a nivel de eficiencia. Los incentivos fiscales están justificados cuando son para un comportamiento deseable para la economía y mejorar la productividad, como por ejemplo inversión en I+D”, ha dicho. “Nuestro sistema tiene una casuística que es muy poco eficiente y hay que identificar áreas de mejora sobre los beneficios fiscales. Para los beneficiados es atractivo, pero para la comunidad es un coste”, ha agregado.

Por otro lado, en relación a las grandes empresas –donde Podemos también tiene puesto el punto de mira- ha propuesto un acuerdo a nivel internacional -al menos en la Unión Europea- en que las multinacionales no tributen donde tienen la sede sino donde se produce el consumo. De esta manera, asegura, se generarían mayores ingresos sin tener que subir los tipos, que considera que ya son “relativamente altos”.

Finalmente, Núria Mas también ha alertado contra los efectos contraproducentes de elevar la presión fiscal porque cree que puede ahuyentar a las empresas. “Si se suben los impuestos, las empresas pueden cambiar sus sedes. Siempre tienen alternativas”, ha asegurado y ha compartido la necesidad de acabar con el fraude fiscal. Si bien, ha puesto el acento sobre las políticas de gasto, que ha considerado que cuanto más eficientes sean, mayor aceptación podrá tener una subida de los impuestos. En este punto, ha considerado necesario apoyar a los nuevos sectores que surjan de esta crisis en detrimento de aquellos que no “tendrán un futuro tan importante” de ahora en adelante. “Muchas veces somos buenos en añadir, pero no en quitar”, ha concluido, en alusión a la necesidad dar prioridad a algunos gastos por encima de otros.