Torra presume ahora de gestión y pide confinar Madrid “de forma urgente”

El president de la Generalitat, Quim Torra, no sólo ha valorado la situación de la pandemia en Madrid sino que también ha reclamado directamente a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso que tomen medidas de forma urgente y se apliquen confinamientos en la capital. “Pido tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid como a que tomen medidas urgentes ya, y veo inevitable confinamientos muy importantes". “Hay que tomar decisiones ya, nosotros las tomamos cuando se dispararon los datos en el Segrià”, ha asegurado en una insólita rueda de prensa desde el Parlament.

En concreto, el president ha comparecido en la sala de prensa de la cámara catalana al término del debate de política general para anunciar que el próximo martes convocará a los agentes económicos y sociales con el fin de buscar “una solución” para que los padres y madres de alumnos que estén en cuarentena por el coronavirus puedan tener la baja por incapacidad laboral. “Si la solución no llega de Madrid, debe llegar desde Cataluña”, ha remarcado. En este sentido, la cámara catalana ha aprobado una propuesta que pide esta baja laboral para los padres que tengan hijos en cuarentena por el coronavirus con el voto favorable de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, y ha asegurado que el Govern asume este mandato del Parlament: “Es un mandato que nos hacemos nuestro desde el Govern”.

Tras hacer una valoración inicial y al ser preguntado específicamente por qué medidas cree que hay que tomar, Torra se ha mostrado moderadamente optimista pese a ser cauto con la evolución de las cifras en Cataluña -"estamos en una situación mejor que en otros territorios, estable, pero que no nos tiene que hacer bajar la guardia"-, ha repetido “estar centrado solo en la epidemia” y ha presumido de gestión al pedir “confinamientos inevitables en Madrid”: “No fue fácil confinar Lleida y el Segrià, hubo comentarios críticos y ahora el Segrià es una de las mejores zonas del país. Las decisiones las tienes que tomar cuando tocan. Si dejas pasar el tiempo es peor. Perder una hora en Madrid es un riesgo altísimo. No puedo entender cómo no se han producido todavía estos confinamientos”.