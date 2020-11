El hombre que guardó los secretos de Maradona

Es casi la una del mediodía en el Hotel Faena de Buenos Aires. Estamos en la habitación 707 y su ocupante ve la ocasión que llevaba tiempo buscando. Pese a que lo acompaña un terapeuta que está tratando de ayudarlo a superar una fuerte depresión, nuestro protagonista ha visto que ha llegado el momento al quedarse durante unos segundos solo. La ventana del cuarto está abierta. Puede que antes de saltar piense en su mujer, de la que recientemente se ha separado. Pero ya no habrá quien lo frene en su desesperada carrera por acabar con su vida. Cuando el cuerpo de Jorge Horacio Cyterszpiler cae en la terraza interior del segundo piso, con él desaparece el hombre que guardaba los secretos de Diego Armando Maradona.

Todo esto ocurrió el 7 de mayo de 2017 y causó una profunda conmoción en Argentina, especialmente en quien había sido uno de sus mejores amigos y su representado durante sus mejores años deportivos. El propio Maradona declaró tras conocer la trágica noticia, reconociendo que «no lo podía creer. “El gordo” [como el futbolista lo llamaba] era muy fuerte de cabeza. Si bien estaba pasando un momento malo familiarmente, no me entra en la cabeza que se haya suicidado. Para mí, el suicidio no entra en esto». A Maradona no le quedaba otra salida que admitir que «nos dormimos todos. Tendríamos que haber ido nosotros a hacerle de psicólogos».

Maradona tenía mucho que agradecerle, especialmente que nunca quisiera exponer los muchos secretos que compartían. Cuando ya hacía demasiado tiempo que los dos se habían distanciado, Cyterszpiler dijo que «a Diego lo quise, lo quiero y lo querré. No hablo mal de él; es mi concepto de la amistad. De mi boca jamás saldrá una palabra en su contra».

Se llevaban dos años siendo Jorge Cyterszpiler el mayor. Nacido en 1958, era hijo de una familia judía acomodada de origen polaco. Una de sus pasiones era el fútbol, como le pasaba a la mayoría de los chicos del barrio bonaerense de La Paternal. Pero una poliomielitis en ambas piernas hizo que nunca pudiera dedicarse profesionalmente al deporte. Quien sí parecía que podía ser futbolista era su hermano Juan Eduardo, muerto prematuramente.

Para sacarlo de la depresión causada por la pérdida de Juan Eduardo, algunos muchachos del barrio lo animaron a que fuera a ver los partidos que jugaban un grupo que sería conocido como los Cebollitas. Entre ellos destacaba un verdadero fenómeno llamado Diego Armando Maradona. No tardaron en hacerse íntimos amigos. Era como su fueran hermanos.

A medida que los dos crecían también lo hacía la fama de Diego. Varios equipos querían hacerse con sus servicios, por lo que le pidió a Jorge que se convirtiera en su representante. Fue él quien hizo que firmara su primer contrato con el Argentinos Juniors

Desde eses momento se convirtió en su sombra, en el hombre encargado de negociar todos los contratos y de hacer rico a su amigo, además de ganarse él mismo una buena comisión por su labor. Fue él quien se sentó en la mesa cuando el River Plate, en 1981, quiso fichar al astro, aunque fue finalmente el Boca Juniors quien triunfó. Mejor dicho, fue Jorge Cyterszpiler el que triunfó con esa operación.

El mánager, con despacho en las oficinas de la empresa Maradona Producciones, arreglaría que el traspase del astro a Barcelona y Nápoles. La llegada a Europa de los dos amigos fue el encuentro con una realidad que desconocían, con un mundo extraño que forjó lo que sería el posterior devenir de ambos.

En el F.C. Barcelona, Jorge pensó que Diego triunfaría de manera espectacular, pero los tres primeros meses fueron mal, muy mal, por culpa de la hepatitis que padecía Diego. Al año siguiente, la lesión sufrida frente al Bilbao dejó fuera de juego a Maradona durante cuatro meses. Al Barça no le salían los números con aquel fichaje. Hubo otro factor: fue en este tiempo cuando el futbolista y su representante empezaron a codearse con un mundo que los sedujo de una manera absorbente. La noche y sus excesos fueron la perdición de ambos. Aún se recuerda como una noche, junto con otros amigos colocados hasta las cejas, salieron en coche por la capital catalana con ganas de juerga. En un paso de cebra quisieron atropellar a un viandante que resultó ser un conocido restaurador barcelonés. Los llevó a juicio y ganó.

En 1984, el Napoli fue quien llamó a la puerta de Maradona Producciones. El traspaso al club italiano costó 7.500.000 millones de dólares. Pero aquello fue el principio del fin y al año siguiente Maradona no quiso volver a saber más de su mánager. El hombre que le había logrado contratos millonarios con marcas de refrescos y hamburguesas se vio fuera del entorno de su amigo y fue sustituido por Guillermo Coppola..

Cyterszpiler creó su propia empresa y se centró en la representación de futbolistas, pero también de llevar a Carlos Menem a la presidencia de Argentina. Envuelto en escándalos de falsificación de pasaportes de futbolistas y en una dolorosa separación de su mujer, cuando se quitó la vida tenía 58 años.