El repunte de la velocidad de transmisión frena la desescalada hasta el 21 de diciembre

Cataluña no pasará de fase el próximo 7 de diciembre. Antes de que diera tiempo de analizar en los gráficos el impacto de la reapertura de la restauración y otros servicios, la velocidad de transmisión ha empeorado y ha sobrepasado el límite marcado en el plan de desescalada de la Generalitat, que alertaba de que no se avanzaría si la Rt pasaba de 0,9. El último parte del departamento de Salut sitúa la velocidad de transmisión en 0,92. Esto quiere decir que por cada 100 infectados se contagian 92 personas. El doctor Josep Maria Argimón, secretario de Salut Pública, ha explicado en un contacto informativo junto a la consellera de Salut, Alba Vergés, que aunque la Rt haya subido bruscamente en los últimos tres días -ha pasado de 0,78 a 0,92-, todavía se mantiene por debajo de 1 y esto quiere decir que la curva epidemiológica no está subiendo, si no que sigue la tendencia a la baja. “Lo que pasa es que estábamos bajando rápidamente, a un ritmo de entre un 6 y un 7 por ciento de nuevos casos diarios, y ahora, con una velocidad de transmisión de 0,92%, la reducción de casos diarios es casi imperceptible, de un 3%”, ha resumido Argimón. El doctor da por hecho que mañana y pasado mañana la velocidad de transmisión subirá unas décimas. La clave para no dar pasos hacia atrás será que la Rt no pase de 1 y se mantenga estable.

La llegada del frío favorece los contagios

Los expertos en proyecciones epidemiológicas dicen que el impacto de la reapertura se empieza a ver en los gráficos entre diez y catorce días después. Los bares y restaurantes volvieron a servir cafés en las mesas el pasado 23 de noviembre, hace justo diez días. Pero el doctor Argimón ha explicado que la tendencia a la baja empezó a frenarse cuatro días después de reabrir bares, restaurantes y otros servicios. ¿Por qué? Cataluña necesita más recursos humanos y un sistema informático potente para trazar las cadenas de contagio y localizar el origen de los brotes. Pero aún sin concretar donde están los puntos calientes, una cosa está clara: a más movilidad, más interacción social y más riesgo de contagio. La llegada del frío también se ha notado, aumentan las interacciones en el interior y por lo tanto, el riesgo de contagio por aerosoles.

Tercera ola en febrero con las restricciones actuales

El Govern considera que lo más adecuado en estos momentos es mantenerse en la fase 1 de reapertura. Aunque Argimón admitió que si tuviera acceso a más ayudas sería partidario de más restricciones. Àlex Arenas, físico, ingeniero informático y matemático experto en sistemas complejos y análisis de epidemias advierte que con las restricciones actuales y una velocidad de transmisión de 0,92, un riesgo de rebrote de 217 y 1.614 nuevos contagios en las últimas 24 horas “la tercera ola será un tsunami”. Con la capacidad de testeo y rastreo actual y sin cambiar de fase, según sus cálculos, en febrero se volverán a contar 5.000 contagios diarios y en marzo nos podríamos aproximar a los 10.000 nuevos contagios diarios. Teniendo en cuenta que un 15% de los infectados acaba hospitalizado y entre un 5 y 8% ingresa en la UCI, el sistema sanitario amenaza con colapsarse.

450 ingresados en la UCI en 15 días

En las últimas 24 horas, los hospitales han dado de alta a 83 enfermos covid y 11 personas han salido de la UCI. En estos momentos, hay 1.591 ingresados, 438 graves en intensivos. Argimón admite que la situación hospitalaria es delicada como para tener capacidad de gestionar otro repunte. Para hacerse una idea, al inicio de esta segunda oleada, en pocos días se pasó de 140 pacientes en la UCI a 600 enfermos graves. Para advertir a la población de la situación delicada que atraviesa Cataluña, el secretario de Salut Pública ha explicado que “cuando pasamos de 7.000 casos semanales, a principios de octubre, a 30.000 nuevos infectados, en la cresta de la ola, en menos de un mes ingresamos 450 pacientes con covid grave en las unidades de cuidados intensivos ”, explica. Con estos datos, quería alertar de que si vuelve a haber un repunte como el del inicio de la segunda ola, el sistema sanitario no será capaz de soportarlo y los hospitales volverán a revivir el drama de marzo, cuando toda su actividad se centró en combatir la covid.

¿Cómo salir de la montaña rusa de desescaladas y escaladas?

A la pregunta de si tiene un plan alternativo al de volver a cerrar los mismo servicios si la velocidad de transmisión pasa de 1 las próximas semanas, el Govern ha respondido un “no sabe, no contesta”. A través de sus cálculos Arenas propone una alternativa para salir de la montaña rusa de escaladas y desescaladas en la que ha entrado el país con su estrategia de mitigación, es decir, actuar cuando la transmisión comunitaria es ya muy elevada y ejerce un impacto en el sistema sanitario. Propone sacar de la circulación un millón y medio de personas, 800.000 aumentando el teletrabajo a los niveles de al primera ola, esto es entre un 25 y 30%. Actualmente, según datos del IDESCAT, sólo está teletrabajando un 9% de la población. Argimón ha reiterado que Cataluña no tiene competencias para forzar a las empresas a teletrabajar y ha apelado a la responsabilidad. Pero no ha dicho nada de la otra propuesta de Arenas para retirar de la circulación otras 800.000 personas, que sería promover la teleducación a partir de 3º de la ESO hasta abril.

En la segunda fase estaba previsto reabrir los centros comerciales al 30% de aforo y los comercios pasarán del 30 al 50%. Se levantaban las medidas de confinamiento municipal y pasaba a un confinamiento comarcal. Pero el confinamiento perimetral de Cataluña se mantenía. El comercio de barrio y la restauración podía abrir el interior al 50% del aforo. Y cines, teatros, auditorios y salas de conciertos podrán abrir al 70% del aforo.