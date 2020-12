Josefa, la primera vacunada de Cataluña: “En vaya lío me habéis metido”

Josefa Pérez, de 89 años, ha sido la primera persona en recibir la vacunación contra el coronavirus en Cataluña el mediodía de este domingo en la residencia de ancianos Feixa Llarga, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). A su lado, la enfermera que la ha vacunado, Idoia Crespo, que a continuación también ha suministrado una dosis a la directora del centro, Conxita Barbeta, de 52 años. Han sido dos de las 1.595 dosis de la vacuna de Pfizer que ha recibido Catalunya para este domingo, y en las próximas horas se vacunará también en una residencia de cada una de las regiones sanitarias catalanas.

Tal y como ha revelado la consellera de Salud, Alba Vergés, “Josefa es un ejemplo de vida y de compromiso. Entre risas me ha comentado ‘en vaya lío me habéis metido, estoy aquí para sonreír a la vida”. La propia Josefa ha comentado tras vacunarse que se sentía muy bien y que no había tenido ninguna duda sobre si vacunarse o no. “Hace tiempo que se lo digo a los de la residencia. Y la verdad es que me siento bien. No tuve ninguna duda. Que sienta mal, pues mala suerte. Pero con lo que hemos pasado, tenía que hacerlo. Tengo mucha fe. Y la fe mueve montañas”. “Para que nos vamos a preocupar tanto si solo te mueres una vez, descansas y ya está”, ha añadido. Sobre la pregunta de si era consciente de que había hecho historia, Josefa ha comentado: “Fíjate dónde he llegado. Después de toda una vida fregando suelos. Ahora hasta me llaman Josefa y siempre había sido Pepita. Soy yo más presidenta que todos ellos”, en referencia a Pedro Sánchez.