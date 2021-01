“El actual gobierno municipal hace políticas continuistas de la decadencia socialista”

Xavier Palau (Lleida, 1985), líder y concejal del PP en Lleida, quiere ir más allá de hacer oposición en el Ayuntamiento (la Paeria). Abogado y doctor en derecho, trabaja día a día con la aspiración de llegar a la alcaldía para renovar e impulsar a una ciudad que ahora está en manos de Esquerra, JxCat y Podemos tras 40 años de socialismo. En paralelo, también ejerce de abogado de manera gratuita para diferentes asociaciones de la ciudad.

Lleida ha estado en el punto de mira durante toda la pandemia. ¿Por qué?

Lo que ha habido en Lleida es una falta de liderazgo, eficacia y de gestión eficiente porque la Paeria, igual que la Diputación y la Generalitat, han llegado siempre tarde a la hora de tomar decisiones. Concretamente, en Lleida somos la única capital de provincia de toda España que ha estado confinada tres veces.

¿Por qué ha habido deficiencia en la gestión? ¿Faltó previsión?

Ha faltado previsión y ha habido descoordinación entre administraciones. No puede ser que la consellera Vergès cerrara Lleida y siete municipios 48 horas después de que dijera que no se tomarían medidas. También ha habido mala gestión burocrática que ha hecho que las ayudas no acaben de llegar. Además, desde abril en Lleida veníamos advirtiendo desde el ayuntamiento que tendríamos un grave problema con la campaña de los temporeros por nuestras peculiaridades geográficas.

¿Los temporeros fueron determinantes en la expansión del coronavirus en verano?

Fue determinante porque hubo muchas personas durmiendo en la calle, sobre todo en el centro histórico, donde se formaron aglomeraciones, porque las administraciones desde hace 30 años no resuelven el problema. Han venido los mismos temporeros de siempre. Por un lado, el Estado permitió el desplazamiento de personas por España cuando había confinamientos perimetrales. Por otro lado, el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat, año tras año, no resuelven el problema de los temporeros. Son personas que no tienen ninguna culpa porque vienen a trabajar, pero tampoco tienen contrato de trabajo, no tienen recursos económicos y no tienen lugar donde dormir. Aquí se juntaron 50.000 personas y Lleida no tiene albergue municipal o lugar habilitado como nosotros reclamábamos desde marzo. Estamos iniciando 2021 y seguimos sin propuesta para resolver esta cuestión de cara al mayo-junio del año que viene.

¿Cuál es su propuesta para un problema que lleva arrastrándose desde hace décadas?

Hacer una serie de edificaciones modulares en el norte y sur de Lleida para temporeros. Una serie de viviendas temporales para que, cuando venga la campaña de la fruta, se puedan instalar y, cuando pase, se desinstalen. Esto en colaboración con sindicatos, empresas agrarias, agricultores y administraciones. Se adaptó un pabellón del recinto ferial y ahora se está usando como albergue municipal. Una capital de provincia no puede tener gente durmiendo en recinto ferial, no son condiciones para una vida digna.

¿Cree que Lleida sufre más perjuicio que otras provincias por el centralismo de la Generalitat?

Sí, yo en Lleida siempre he defendido una cosa importante: tenemos que constituir, por encima de ideologías y partidos, un lobby lleidatà desde el punto de vista económico, político, social y cultural. En Lleida tenemos unas reivindicaciones muy peculiares. Muchas veces nos sentimos arrinconados por un centralismo en el que los partidos políticos en Lleida no hacen políticas para Lleida, sino están que sumisos a lo que dictan sus partidos desde Barcelona. Muchas veces las tomas de decisión en Lleida no están en la Paeria, sino en las sedes de los partidos en Barcelona. Esto supone que muchas veces se llegue tarde a la hora de tomar decisiones y no se tomen decisiones en interés de ciudad, sino de partido. Como líder municipal, defiendo tomar las decisiones nuestras aquí y no ser sumisos a los respectivos partidos como han hecho JxCat, ERC y comunes.

¿Qué valoración hace del gobierno municipal?

La valoración es muy negativa porque en Lleida venimos arrastrando 40 años de decadencia socialista y el actual gobierno hace políticas continuistas de la decadencia socialista. No hay proyecto de ciudad para afrontar los grandes retos de ciudad, como la seguridad, el civismo, la recuperación del centro histórico, un plan de reordenación urbanística municipal, la recuperación de los barrios o el horta, que es muy importante. En Lleida, tendríamos que captar talento y tenemos un déficit de suelo industrial para instalar centros logísticos y aprovechar nuestra estratégica ubicación, a medio camino entre el Pirineo, la playa y Zaragoza, pero las administraciones no lo han sabido aprovechar.

¿Cómo se explotaría la ubicación estratégica?

Con centros de logística nos permitirán que, desde Lleida, como punto de confluencia por ferrocarril, se transportaran mercancías hasta el norte de Europa. Es algo viable. En este sentido, sería también muy importante la autovía de Lleida con el Vall d’Aran que nos permita conectar con Francia y la autovía de Lleida con Tarragona para transportar mercancías desde el puerto de Tarragona a un futuro centro logístico. El actual alcalde tampoco sabe aprovechar la Franja de Aragón para situar a Lleida como tierra de acogida y rentabilizarlo desde el punto de vista económico. Tenemos que tejer una gran área metropolitana con Lleida como capital de la Cataluña interior y capital agroalimentaria en conexión con la Franja, el parque científico de Gardeny y la Universidad de Lleida. Todo esto debería de ocupar una gran área estratégica. También debería ser fundamental un plan para la estación de tren para recuperar todos los barrios que confluyen en la estación y la nueva terminal de autobuses. Esto nos daría un cambio importante en Lleida.

En las elecciones catalanas de 2017, el PP desapareció de la provincia de Lleida. ¿Qué ocurrió?

Lleida fue la capital de las cuatro provincias en las que el PP sacó mayor porcentaje de voto, pero eso se vio perjudicado por el resto de la provincia, donde era muy difícil hacer política. Pasaron dos cosas: gente muy crítica por la gestión que se hacía desde el Gobierno de España con el 155 y las obras del Museo de Lleida; y, después, las elecciones estuvieron muy polarizadas entre secesionismo y no secesionismo y consideraron como voto útil a partidos como Ciudadanos. Pero la situación ahora es totalmente diferente.

En este sentido, ¿qué perspectivas tienen de cara al 14-F?

Históricamente, hemos tenido un diputado por Lleida en el Parlament y el objetivo es recuperarlo. Confiamos en el trabajo que se está haciendo en Lleida capital, que tiene un peso muy importante en el conjunto de la provincia. Mantuvimos la representación de concejales en 2019. En Lleida, hay mucha gente que está decepcionada con la gestión del coronavirus de los tres partidos de la alcaldía.

¿La gestión de Lleida puede perjudicar a los partidos de gobierno?

Sí, además, Lleida es la única ciudad en Cataluña que los partidos de gobierno han subido en 18 meses dos veces los impuestos. Esta semana se aprueba una subida de la tasa del agua de un 7,5% y de 75% del alcantarillado. Los mismos que dicen defender los derechos de las personas más necesitadas, les suben por un lado los impuestos y por otro el agua. También la Paeria subió las tasas de las guarderías un 150% y, gracias a una masiva recogida de firmas de los padres y madres afectados, han tenido que echar atrás la propuesta. Lo fácil es subir impuestos, lo difícil es hacer propuestas que bendicen a los ciudadanos sin machacarlos.

Lleida también tiene un problema de recursos.

Necesitamos una mejor financiación para Lleida porque no han llegado recursos de la Generalitat, de la Diputación o del Estado. Nos sorprende que el Ayuntamiento esté muy endeudado: tenemos 175 millones de euros de deuda, que el actual gobierno hereda de los socialistas. Pero el actual gobierno ha pactado subir el agua e impuestos con los socialistas. Ni los unos ni los otros sirven para sacar a Lleida de la crisis. Sino al contrario, entramos más en decadencia y la hunden más.

¿Qué van a proponer para atraer al votante de Lleida para el 14-F?

Quien no quiera que les suban los impuestos, quien no quiera que les “okupen” las viviendas (hemos iniciado la campaña “stop okupación” y estamos recogiendo firmas) y quien no quiera continuar pagando por aparcar en el hospital Arnau de Vilanova, tienen en el PP una alternativa de centroderecha.