Fernández (PP) urge a Budó a dimitir por hablar de acudir a actos políticos fuera del municipio

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha considerado que la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, debería presentar su dimisión después de decir que el Govern permitirá la movilidad más allá del confinamiento municipal para asistir a actos y mítines electorales durante la campaña.

En un encuentro telemático organizado por Intermèdia Online en el Mercat de la Boqueria de Barcelona este miércoles, Fernández ha afeado a Budó que haya generado “confusión y sensación de alarma” con estas declaraciones este martes durante la rueda de prensa tras el Consell Executiu.

Además, la ha acusado de no “haberse leído los protocolos aprobados por los partidos para celebrar estas elecciones”, ya que afirma que en ellos se excluía expresamente la posibilidad de saltarse el confinamiento domiciliario para hacer cualquier tipo de acto político.

“La señora Budó ni siquiera sabe qué documentos aprueba la Generalitat. Yo creo que ella debería presentar su dimisión fulminantemente, después de decir esta barbaridad que no respeta los acuerdos. Es que no es verdad, no es lo que hemos aprobado en la mesa de partidos”, ha insistido.

Al ser preguntado por cómo ve que los contagiados de Covid-19 puedan ir a votar presencialmente el 14F, Fernández ha dicho que si se ha tomado esta decisión es porque tanto el Govern como la Justicia “consideran que se dan las condiciones” para respetar tanto los derechos de participación democrática y de salud.

ICETA Y DARIAS

Por otro lado, con respecto a los cambios en los ministerios de Sanidad y de Política Territorial y Función Pública, con Carolina Darias y Miquel Iceta respectivamente, ha sostenido que no responden a las necesidades de la población, sino a la “necesidad electoralista del Partido Socialista”.

Sobre Iceta, ha asegurado que su nombramiento no ha sido una buena noticia ya que “no está en disposición de ser un buen ministro de Política Territorial y Función Pública” porque, a su juicio, no tiene demasiada idea de cómo funcionan las políticas públicas.

Con respecto al nombramiento de Darias para Sanidad, Fernández ha dicho que, teniendo en cuenta la situación de pandemia, se podría haber buscado “un perfil más técnico en materia sanitaria”.

INDULTOS

Sobre la posibilidad de conceder indultos a los presos del 1-O, Fernández ha afirmado que lo único que piden al Gobierno es que “no se puede conceder un indulto a alguien que ha dicho que volverá a cometer el mismo delito”.

Preguntado por si un pacto entre ERC y PSC facilitaría la concesión de los indultos, ha defendido que esta es una decisión que corresponde al Gobierno central y que por tanto “ellos sabrán”.

Ahora bien, ha advertido de que si se conceden unos indultos que no se ajustan a las exigencias legales, “les puede pasar que después el Tribunal Supremo se los revoque”.