Elecciones catalanas: la Generalitat no recurrirá y acepta ir a votar el 14-F

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha comparecido como cada martes para informar de los acuerdos del Consell Executiu. Buena parte de su intervención se ha basado en la situación epidemiológica, y también en la cercanía de las elecciones autonómicas del 14-F. “No pondremos impedimentos a que se celebren ese día, no queremos generar incertidumbre sobre esta fecha, ni sombras de duda”, ha dicho. De esta manera, se ha referido a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que rechazó los recursos de la Generalitat para trasladar los comicios a otro día.

Budó ha señalado que las vigentes restricciones no impedirán que las personas que vivan en un municipio diferente al que estén empadronados puedan ir a votar sin problemas. Ha recordado que en los próximos días, el ejecutivo catalán se reunirá con el procicat y las autoridades sanitarias. De este encuentro podría salir una ampliación de las actuales restricciones, que están vigentes hasta el 7 de febrero. Budó no ha especificado si habrán nuevas medidas o no.

De momento se han recibido unas 183.000 solicitudes para votar por correo, récord absoluto en unas elecciones catalanas y un crecimiento del 180 % respecto a los comicios de 2017.