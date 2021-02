Puigdemont advierte a Aragonès: JxCat apoyaría a ERC si no es “muleta” del Gobierno

La pugna entre Junts per Catalunya y Esquerra se recrudece con el paso de las horas. A la polémica por la investigación de Laura Borràs en el Supremo, el amago dela CUP de no investirla si sigue imputada y las últimas y controvertidas declaraciones de la candidata postconvergente afirmando que Oriol Junqueras está en la cárcel por “corrupción” -hoy ha dicho que se habían malinterpretado-, hay que añadirle hoy un nuevo aviso del propio Carles Puigdemont: de quedar por detrás de los republicanos en las elecciones catalanas, sólo apoyaría la investidura de Pere Aragonès si no es “muleta” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Si lo que quiere el Govern es hacer de muleta del Gobierno, no estaremos. Si quiere hacer una república española, no estaremos”, ha advertido esta mañana en una entrevista en Rac 1. Y es que, pese a abrirse a dar su apoyo al líder independentista más votado en las urnas -”tenemos la disposición de hacer presidente al candidato de la fuerza independentista mayoritaria”-, el expresident ha impuesto ya sus condiciones: no ser “muleta” de la Moncloa, “un programa de mínimos compartido” y se ha comprometido a “no hacer seguidismo de la estrategia errónea del gobierno español con Cataluña”.

Es decir, Puigdemont pide implícitamente a ERC alejarse del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tras el 14-F después de los acuerdos alcanzados por los republicanos sobre los presupuestos o el estado de alarma. Un mensaje que llega en el ecuador de la campaña electoral catalana.