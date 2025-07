Barcelona refuerza la seguridad laboral tras la muerte de una trabajadora durante la ola de calor

DesahuciosEl desalojo en Vallcarca de dos edificios municipales ha sido suspendido tras una intensa manifestación vecinal que congregó a centenares de personas desde primera hora de la mañana. Los manifestantes, entre los que se encontraban vecinos y activistas del barrio, se concentraron frente a los edificios situados en la Avenida Vallcarca 83 para impedir la expulsión de 40 personas, de las cuales 13 eran menores de edad. Con bombos, carteles y música en vivo, los vecinos expresaron su firme rechazo a la medida y denunciaron la gentrificación en Barcelona que afecta especialmente al barrio. El Ayuntamiento de Barcelona había iniciado un proceso administrativo para recuperar las fincas y proceder a su demolición, como parte de su proyecto urbanístico de la ‘Rambla Verde’, que pretende transformar la zona. El Consistorio justificó el desalojo al argumentar que los edificios se encontraban en malas condiciones y fueron calificados como “infraviviendas”. Según la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, el objetivo era “resolver los problemas y mejorar la calidad de vida en el barrio”. Sin embargo, los vecinos afirmaron que las viviendas se encontraban en buen estado y que el desalojo obedecía a “intereses económicos, no a la seguridad”. Los afectados por el desalojo, muchos de los cuales han sido desplazados previamente de otras viviendas o asentamientos, han cuestionado las alternativas ofrecidas por los servicios sociales. En declaraciones a ElDiario.es, una familia denunció que, a pesar de sus esfuerzos por encontrar un hogar estable, el Ayuntamiento solo les había proporcionado una alternativa temporal en un albergue. “¿De qué nos sirve eso con cuatro niños?” se lamentó la afectada. El colectivo vecinal ‘Som Barri’, conocido por su lucha contra los desahucios en el barrio, también expresó su indignación por la falta de diálogo con los residentes y la escasa atención a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables. En respuesta a la manifestación, el Ayuntamiento de Collboni afirmó que no se dará por cerrado el caso y que, en caso de que el desalojo continúe, solicitará la autorización judicial pertinente. Por el momento, el Consistorio se ha comprometido a estudiar cada caso de forma individual para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada familia. El intento de desalojo en Vallcarca se produce en un contexto de creciente tensión en el barrio, donde los planes urbanísticos impulsados por el gobierno local han generado un fuerte rechazo entre los vecinos. Con gritos como “Vallcarca no tiene intención de irse”, los residentes siguen defendiendo su derecho a vivir en el barrio y se oponen a la remodelación que consideran perjudicial para la comunidad. Desalojo suspendido en Vallcarca tras una masiva manifestación vecinal contra la gentrificación