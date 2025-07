La Universitat de Barcelona recupera una película inédita de los Beatles

El mundo de The Beatles no se acaba nunca y siempre existe la esperanza de que aparezcan nuevos materiales. Uno de ellos ha aparecido en Barcelona y nos aporta una nueva mirada al concierto que John, Paul, George y Ringo realizaron en la capital catalana en la plaza de toros Monumental el 3 de julio de 1965. Coincidiendo con el sesenta aniversario de aquella actuación, el profesor de la Facultad de Geografía e Historia y director del Centro de Investigaciones Film-Historia de la Universidad de Barcelona, Magí Crusells, ha analizado una filmación amateur en color que hasta ahora no se había emitido públicamente. Se trata del testimonio visual más completo conocido de aquel acontecimiento para la historia musical de Barcelona.

La película, de dos minutos y medio de duración, fue grabada en 16 milímetros por un espectador anónimo que asistió al concierto desde la pista, la zona más cara del recinto, la que costaba 400 pesetas por entrada, cuando el salario mínimo apenas superaba las 2.000 pesetas. “El hecho de tener acceso a una cámara que filmaba en color y desde una posición tan privilegiada indica que su propietario pertenecía a una clase social acomodada”, señala Crusells.

El valioso documento se emitirá por primera vez mañana en el “Telenotícies Vespre” de 3Cat. La grabación muestra imágenes del ambiente previo al concierto, incluyendo la actuación de uno de los grupos teloneros, los Modern Jazz Dancers, que bailaban y realizaban acrobacias al ritmo de la Orquesta Florida, también presente en la primera parte del espectáculo.

Uno de los momentos más destacados de la cinta recoge la entrada en escena de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, acompañados por el popular presentador Torrebruno, mientras afinan sus instrumentos. El análisis de las imágenes ha permitido identificar cinco canciones interpretadas durante el concierto: “Twist and Shout”, “She’s a Woman”, “Can’t Buy Me Love”, “Baby’s in Black” y “Long Tall Sally”.

El público, compuesto en su mayoría por jóvenes, expresa en la película un entusiasmo contagioso. “Aquel concierto fue mucho más que una actuación musical: representó un estallido de libertad para toda una generación que vivía sumida en la grisura del franquismo. Los Beatles simbolizaban espontaneidad, modernidad y una nueva forma de entender el mundo”, explica Crusells, experto en cultura popular e historia del cine contemporáneo.

La grabación, de gran valor documental, podrá verse parcialmente a través de la cobertura informativa de 3Cat. Según Crusells, “el documento contribuye a preservar la memoria visual de un momento irrepetible y a dignificar el patrimonio cultural de la ciudad”. La familia propietaria, que ha decidido mantener el anonimato, ha depositado la cinta en la Filmoteca de Cataluña para garantizar su conservación.