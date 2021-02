Los comercios de la zona de Galvany en Barcelona explotan al no poder abrir los sábados

Los comercios de la zona de Galvany de la parte alta de Barcelona, que son más de una cincuentena, están indignados e irritados con su actual situación, debido a la Covid-19 y a las pertinentes restricciones. Concretamente, el principal punto conflictivo es la prohibición de abrir los sábados.

Se quejan de que en cambio en Madrid los comercios están abiertos los sábados, y en la capital de España la curva de los contagios de Covid-1 se están estabilizando.

Uno de sus manifiestos reza “el pequeño comercio está en una situación crítica, y no abrir los sábados nos está hundiendo!!. Hagan el favor señores políticos de pensar más en los ciudadanos que en ustedes!!”.

Además, lamentan que estos comercios, muchos de ellos pequeños y de lo que se considera como “de barrio”, no puedan abrir los sábados, y en cambio sí que se pueda ir a votar el próximo domingo.

Una de las afectadas, Maria Molins de la tienda By Biombo, lamenta a este diario que “es vergonzoso que llevemos cerrados 5 sábados y nos lo alarguen 15 días más. Con todo lo que hemos sufrido el pequeño comercio ahora muchos de nosotros que vivimos de las ventas de los fines de semanas no podremos soportar esta bajada de facturacion”.

Añade la comerciante que “es un sin sentido que sí puedan abrir tiendas de electronica o librerias y el resto no. En Madrid y en el resto de españa los comercios estan abiertos y la curva se esta estancando igual. Y lo que ya es un insulto en toda regla es que los políticos puedan hacer sus mítines donde la gente se reúne en massa y nosotros sigamos cerrados. Yo hago el sacrificio de cerrar para i tentar vencer al Covid entre todos. Se mueren centenares de personas al día y el persona sanitario está al limite, pero porque unos sí y otros no? Mi negocio esta al borde del cierre, ya lo salvé en noviembre pero no se si podré salvarlo una segunda vez con todas estas medidas que van en nuestra contra”.