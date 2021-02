El PP hace autocrítica por el 14-F y prepara un plan para reconquistar espacio y aglutinar el centroderecha

Alejandro Fernández no se rinde. El líder del PP en Cataluña ha hecho hoy autocrítica por los resultados del pasado domingo, pero de inmediato ha expuesto su plan para recuperar espacio electoral. Considerado uno de los parlamentarios más brillantes, el candidato de los populares en las elecciones catalanas no consiguió confirmar las expectativas electorales y se quedó en tres escaños. No obstante, lejos de resignarse, Fernández es consciente de que se necesita paciencia y trabajo para reflotar a un partido muy castigado por la gestión del “procés” desde el Gobierno.

“No me gusta edulcorar la realidad”, ha afirmado Fernández en una rueda de prensa celebrada esta tarde tras la reunión del Comité Ejecutivo. En el diagnóstico, el líder popular ha seguido un poco la línea de Pablo Casado y ha situado como motivos la irrupción del caso Bárcenas, las malas encuestas o la alta abstención, que ha sacudido sobre todo a PP y Ciudadanos, que en la legislatura pasada sumaron 40 escaños y en esta se han quedado en nueve.

Si bien, Fernández se ha extendido poco en esas causas -prácticamente las ha relativizado- y ha optado por un “espíritu de autocrítica” y se ha preguntado por qué algunos espacios consiguieron movilizar mejor a sus electores, mientras que el espacio constitucionalista, europeísta y liberal (PP y Ciudadanos), que en las pasadas elecciones venció, ha sido “incapaz”. A su juicio, el problema ha radicado en la incapacidad de trasladar a la opinión pública que había una alternativa al tripartito de izquierdas o al gobierno separatista.

“El hecho de que las encuestas no dieran con esa fórmula y la alejaran, en un entorno de miedo a la Covid y baja participación han desincentivado a una parte sustancial de ese electorado y ha afectado a nuestro espacio político”, ha resumido. En este sentido, ha reconocido que el espacio político, europeísta y liberal constitucionalista “hoy aparece débil” y el “reto de cara al futuro” es “fortalecerlo”. “Ese fortalecimiento es más necesario porque mantengo que ese espacio político es el mayoritario en las sociedades europeas que más progresan y más crecen; en cambio, aquellas que están presididas por el conflicto, la falta convivencia y la destrucción de empleo acaba reduciéndose a la mínima expresión, como en Cataluña”, ha afirmado.

Pero, ¿cómo se fortalece? Según ha desgranado, los populares van a dar diversos pasos: iniciarán una ronda de conversaciones con las entidades constitucionalistas para analizar los resultados y escuchar propuestas; dibujarán líneas de acción de cara al futuro para una “confluencia” y “reagrupación” del espacio político, en una muestra de voluntad por aglutinar a Ciudadanos; y, manteniendo e impulsando iniciativas parlamentarias acorde con el programa político -con especial referencia a bajar impuestos, acabar con la okupación ilegal y luchar contra la inseguridad-.

Fernández se ha mostrado optimista de cara al porvenir porque considera que es el PP el partido que puede conseguir aglutinar a todo el espacio político. “La política catalana es volátil”, ha asegurado para ver un resquicio de esperanza y ha puesto como ejemplo dos casos: Convergència obtenía mayorías absolutas y ahora se ha quedado en cero escaños y Ciudadanos entró con tres escaños al Parlament y ganó en 2017 con 36. “La gente cambia de opinión si aciertas y esta en nuestro objetivo: acertar con la estrategia futura”, ha asegurado.

Fernández también ha informado de que se procederá próximamente al nombramiento de un secretario general tras la renuncia de Daniel Serrano.