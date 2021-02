La Generalitat, sobre el 23-F: “El espíritu involucionista de los golpistas ha emergido muchas veces desde entonces”

El 40 aniversario del 23-F coincide en Cataluña con la difícil digestión de las elecciones del 14 de febrero, las negociaciones entre el soberanismo para formar Govern y los disturbios en la calle a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que se alargan ya una semana. Bajo este marco, el Ejecutivo sigue en funciones y las fuerzas independentistas en el Congreso se han plantado de nuevo y no han asistido al acto con el Monarca en la cámara baja. En paralelo, y pese al alud de críticas de Junts, ERC o la CUP desde Madrid, la Generalitat también ha buscado foco y se ha posicionado de forma oficial a través de su portavoz, Meritxell Budó: “El espíritu involucionista que animaba a los golpistas no desapareció y ha emergido muchas veces desde entonces“, ha asegurado al respecto.

De hecho, Budó ha aprovechado la efeméride para cargar contra el Estado y ha acusado directamente al PSOE y al PP de conservar una “pulsión contra la autonomía de Cataluña” que entronca con el “espíritu involucionista” que inspiró el golpe de Estado del 23-F, una fecha en la que hoy no ve nada que “celebrar”. Tras la reunión del Govern, Budó ha recordado que “el ataque involucionista a la incipiente democratización del Estado español no prosperó” el 23-F de 1981 y “su fracaso consolidó definitivamente la transición” en España y el “fin de su aislamiento internacional”, pero “el espíritu involucionista que animaba a los golpistas no desapareció y ha emergido muchas veces desde aquel momento”.

“A lo largo de todos estos años hemos visto cómo los diferentes poderes del Estado y los dos principales partidos españoles han conservado esa pulsión contra la autonomía de Cataluña y contra el derecho de los catalanes a decidir por sí mismos”, ha denunciado en este sentido.

Es más, la portavoz ha asegurado que “ley mordaza” impulsada por el PP que siga “aún vigente” con el Gobierno de Pedro Sánchez es, según Budó, una prueba de los “tics que vienen de un pasado que nos gustaría poder olvidar”. Otro ejemplo que la portavoz ha puesto en el mismo saco ha sido la votación del PSOE sobre la inmunidad del expresidente Puigdemont en el Parlamento Europeo.

En la misma línea se ha posicionado el presidente en funciones, Pere Aragonès (ERC) en un mensaje a través de las redes sociales que ha aprovechado para criticar la figura del Rey Emérito.