Bartomeu pasa la noche en el calabozo

Tanto el ex presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, como los ex directivos Jaume Masferrer y Román Gomez-Ponti se acogen a su derecho de no declarar ante la policía. Lo tenían que hacer esta esta tarda en la comisaría de los Mossos en Les Corts, Barcelona.

Bartomeu pasará la noche en el calabozo de la comisaría, según fuentes judiciales y policiales. Sucederá lo mismo con Masferrer, mientras que el director general de la entidad, Óscar Grau, podrá dormir en casa.

El abogado que representa al FC Barcelona en el caso “Barçagate”, Carles Monguilod, ha evitado comentar la operacion policial: “La causa es secreta y no se nos permite intervenir. Respeto absoluto a la actuación policial”.

Un rato antes de las comparecencias de Prensa, agentes del Área Central de Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra (DIC) han finalizado el registro de las oficinas del club, en el estadio del Camp Nou. la media tarde de este lunes, según han informado los Mossos d’Esquadra a Europa Press. La investigación sigue abierta, insiste la Policía Autonómica.

El registro, que se ha iniciado durante la mañana de este lunes, pretende recabar más información sobre el presunto caso de intento de desprestigio a jugadores y exdirectivos del club a través de las redes sociales conocido como ‘Barça Gate’.