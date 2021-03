El Primavera Sound aplaza su nueva edición hasta 2022

Se ha intentado hasta el último momento, pero no ha podido ser. La actual situación sanitaria lo ha hecho imposible. El Primavera Sound de Barcelona, uno de los principales eventos musicales de la capital catalana, se ha visto resignado a tener que anunciar este martes que su edición de este año, prevista para entre el 2 y 6 de junio, se aplaza hasta 2022 “por causas de fuerza mayor”, ha informado en un comunicado.

“Tomamos ya esta decisión tan dolorosa por la incertidumbre alrededor del marco legal para grandes eventos en las fechas originales del festival, que sumada a las restricciones que existen actualmente hacen que no podamos trabajar con normalidad en la preparación del festival”, ha añadido.

En este sentido, el festival ha añadido que “aunque dolorosa, sabemos que es la decisión correcta, especialmente para los que tenéis que planear vuestro viaje con antelación”.

El Primavera Sound ya canceló la edición del pasado año, primero trasladándola a agosto y posteriormente a este año por la pandemia, y ahora aplaza la edición de su 20 aniversario a 2022.

Ha asegurado haberlo “intentado todo”, con el liderazgo de un ensayo clínico realizado en la sala Apolo de Barcelona el pasado diciembre y en contacto permanente con las autoridades sanitarias para explorar las soluciones posibles.

“Pero el vigésimo aniversario de Primavera Sound se merece una fiesta como las de antes, y las condiciones a nivel global no hacen prever que algo así pueda suceder este verano. Al menos no de una forma en la que podamos vivir la experiencia completa que implica el Primavera Sound”, ha dicho.

El festival ha señalado que va a ofrecer a todos los poseedores de entradas la posibilidad de conservar sus entradas para 2022 y será posible solicitar la devolución a partir del miércoles 2 de junio, que es cuando se desvelará el cartel del Primavera Sound.

“Sentimos mucho todas las molestias y la decepción que esto pueda causar. Os lo compensaremos doblemente en 2022. Porque sí, de verdad, volveremos a bailar juntos... y como nunca antes”, ha asegurado el festival.

Por otra parte, el festival mantendrá el Primavera Pro, un encuentro global de la industria musical, que celebrará una edición híbrida del 2 al 4 de junio. Este encuentro internacional está dirigido a profesionales de la industria musical y, desde su primera edición en 2010, se ha convertido en referencia para el sector. Su actividad se reparte entre la programación de charlas, conferencias y talleres que conforman el Day Pro Conference en el CCCB y los conciertos que tienen lugar tanto en el mismo CCCB como en su escenario propio (Night Pro) dentro del recinto del Parc del Fòrum.

A lo largo de las dos décadas que lleva en funcionamiento, el Primavera Sound ha acogido a algunos de los nombres más destacados de la música actual, siempre con el apoyo de un público que ha sido incondicional a cada una de sus ediciones. De esta manera ha podido verse en el Primavera a nombres como los de Pulp, The White Stripes, Sonic Youth, Mogwai, Belle & Sebastian, Pixies, PJ Harvey, Primal Scream, Wilco, Lou Reed, Motörhead, Patti Smith, Public Enemy, Portishead, Pavement, Cat Power, Vampire Weekend, Neil Young, Pavement, The xx, Sufjan Stevens, Pet Shop Boys, Jeff Mangum, The Cure, A$AP Rocky, Blur, The Postal Service, Marianne Faithfull o Rosalía, entre muchos otros.