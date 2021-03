Las reacciones del independentismo a la derrota de Puigdemont: “Es una victoria moral incontestable”

El independentismo era consciente de que era muy difícil vencer la batalla contra el Estado por mantener la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín (los tres eurodiptados de JxCat). Ante esta circunstancia, una vez desvelado el resultado (400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones), han optado por ver el vaso medio lleno y darle una lectura lo más optimista posible: en este sentido, dirigentes de JxCat se han abalanzado a reivindicar que es “una victoria moral incontestable”.

Diversos rostros visibles del partido de Puigdemont han destacado que el 42% de los eurodiputados ha votado en contra de retirar la inmunidad a los tres parlamentarios. Es decir, consideran que han apoyado sus tesis. Y, en esta línea, han señalado al Estado como culpable de este resultado ya que consideran que ha ejercido mucha presión para influir en el sentido del voto.

Un 42% dels eurodiputats no s’han sotmès a les pressions i al lawfare de l’Estat espanyol.

Avui no s’acaba res i lluitarem al vostre costat fins al final.

Força, @krls, @toni_comin i @ClaraPonsati! pic.twitter.com/EJYBZfiyJo — Meritxell Budó🎗 (@meritxellbudo) March 9, 2021

La portavoz de la Generalitat (JxCat), Meritxell Budó, ha sido muy elocuente en este sentido y ha asegurado, directamente, que “un 42% de los eurodiputados no se han sometido a las presiones y al lawfare español. Hoy no se acaba nada y lucharemos a vuestro lado hasta el final”, ha afirmado Budó.

En la misma línea también se han pronunciado Laura Borràs (candidata de JxCat) o Damià Calvet (Conseller de Territori). “El 42% del Parlamento Europeo se niega a dar apoyo al levantamiento de la inmunidad. Es una victoria moral incontestable. El Estado español y su sistema judicial vuelven a recibir un correctivo en Europa”, ha señalado Borràs. “Cataluña siempre ha entendido Europa como motor de democratización. A pesar de la decepción porque los intereses de algunos estados han pasado por encima de principios democráticos, más del 42% del europarlamento se niega a levantar la inmunidad”, ha apuntado Calvet.

También se ha pronunciado Ponsatí. “Todavía no me he vacunado (lo haré cuando me toque), pero hoy me siento más inmune que ayer. El resultado de la votación sobre nuestros suplicatorios me llena de esperanza y fuerza para librar la siguiente batalla”, ha asegurado, en referencia a los tribunales.

Bon dia! Encara no m'he vacunat (ho faré quan em toqui) però avui em sento més immune que ahir.

Amics @krls, @tonicomin, el resultat de la votació sobre els nostres suplicatoris m’omple d’esperança i força per lliurar la següent batalla. #nosurrender — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) March 9, 2021

Esquerra también ha salido al paso, en un momento delicado para sus intereses porque se halla en medio de las negociaciones con JxCat y la CUP para constituir el Parlament y formar Govern. “Estamos con vosotros. No estáis solos en esta batalla judicial, seguimos y ganaremos a la injusticia”, ha clamado Oriol Junqueras. Pere Aragonès también ha dado su respaldo y ha juzgado que hoy es el inicio de una nueva batalla que asegura que el separatismo volverá a ganar.

Estem amb vosaltres @KRLS, @toni_comin i @ClaraPonsati! No esteu sols en aquesta batalla judicial, seguim i guanyarem la injustícia! https://t.co/S3Y3JlPeMT — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) March 9, 2021

La CUP se ha limitado a mostrar su “solidaridad” con los tres eurodiputados y ha cargado contra el europarlamento. “El Parlamento Europeo al lado de la represión y contra la democracia. Contra el ejercicio del derecho de autodeterminación de un pueblo”, ha lamentado la formación anticapitalista, llave para formar un gobierno independentista en las próximas semanas.

Torra

También el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrado su rechazo a la votación en el Parlamento Europeo. “La Europa de los pueblos nunca habría tomado la decisión de menospreciar el voto de un millón de catalanes. La Europa de raíces humanistas, tampoco. Pero España hará todo contra el independentismo”, ha afirmado a través de las redes sociales.

Òmnium

Jordi Cuixart, presidente de la influyente entidad independentista Òmnium Cultural, ha exhibido su respaldo a los tres europarlamentarios y ha animado a continuar. “La lucha democrática por la autodeterminación y la amnistía sigue, más internacionalizada que nunca, ante un Estado español que sigue vulnerando derechos fundamentales”, ha dicho.