Dead Bronco: “La pandemia ha sido un infierno económico, pero hemos recuperado toda la ilusión”

Dead Bronco son la mejor banda de Getxo, pero ahora mismo podrían ser lo mismo de Alabama o Tennessee. Una propuesta única en nuestro país, y está capiteanada por Matt Horan. Su música es una mezcla de parte de lo mejor que ha salido de Estados Unidos (Rockabilly, Country, Folk...) con toques Punk que pueden hacer las delicias del hora desaparecido en combate Hank III. Salen de Getxo, pero bien podrían decír venir de Alabama y nadie se extrañaría. Dead Bronco vienen con una propuesta basada en la música de raíces norteamericana, una escena que está creciendo cada vez más a nivel estatal, pero de la que ellos son los reyes sin discusión. Además, han creado el estilo “bronco” o “broncobilly”. Están de gira ahora mismo, con la ayuda para ampliar su agenda de Manalishi Management. Hablamos con Matt.

-Hola Matt! ¿qué tal estáis? ¿Qué tal el día a día con la dichosa pandemia?.

- Hola! Pues aquí estamos, sobreviviendo por los pelos, es una pesadilla toda esta situación. Estoy preparando todo, componiendo y escribiendo como un loco asegurando mi futuro para el momento que nos dejen trabajar de nuevo.

-Con más horas en casa, ¿has aprovechado para descubrir nuevos talentos musicales?

- Sí, bastante, como Ray Wylie Hubbard o Scot H. Biram que hemos tocado en varios festivales juntos y nunca le había escuchado. Pero más que nuevos talentos estoy redescubriendo bandas que hacía mucho que no escuchaba como David Allen Coe y Slim Whitman, también a The Stooges, Bush y The Toadies.

-¿Qué planes tenéis en estudio?. ¿Quiénes están en la banda ahora?

-Tengo mucho entre manos en este momento, pero para no mencionar todo te cuento lo que viene en el futuro más próximo. Estoy a punto de entrar este abril a grabar el álbum debut de Matt Horan & His Country Band, donde vuelvo a traer ese sonido de raíces country/cowpunk de los primeros discos de Dead Bronco y ya cuando eso esté liquidado entraremos con Dead Bronco a grabar nuestro ¨Black Folk¨ apoyado por nuestro sello Sun & Moon Records. Lo digo con mucho gusto que sigo con el mismo formato del último disco ¨The Annunciation¨ con Alex Atienza (guitarra/mandolina/teclado), Mud (bajo/voz), y David Rodriguez (bateria). Hacemos un conjunto mágico que va a lucir en este próximo disco.

-”The Annunciation me pareció la confirmación de una mezcolanza muy sólida de Rockabilly, Punk, Americana,Country, Folk..a nivel personal, me encanta esta mezcla.

-¡Muchas gracias! Fue un experimento total pero el resultado me convenció y ahí seguimos aunque el Rockabilly no estaba presente en este disco o por lo menos no fue mi intención. Después de “Driven By Frustration” y toda mi experiencia ese año estaba listo para jubilar el grupo y mi intención con “The Annunciation” era que fuese mi disco de despedida. Al final no fue el caso y decidí mantener el nombre vivo y ver hasta donde me llevaba. Aunque la transición de estilos fue compleja con los fans, ha sido un éxito y he vuelto a recuperar el gusto de girar y tocar.

-Sé q estaréis cansados de ello, pero lo tengo q preguntar porque me intriga. ¿Qué significado tiene Black Folk?. Suena genial, muy de un sud de Estados Unidos oscuro, pero muy lejos del Black tan nórdico y escandinavo...

-Inventé el Black Folk inspirado por géneros como el Southern Gothic, Murder Folk, y el Neo Folk pero nuestra música es demasiado pesada para encajar ahí. Si que tiene mucha energía del Punk y Metal. Aunque no se puede clasificar como Black Metal de libro, el sonido está basado en el aura y sensación del Black Metal, bien decadente, frío, y triste. El Black Folk tiene que tener algo del Black Metal porque firmamos con Sun & Moon Records, de Transylvania, sello de metal extremo especializando en Black.

-¿ Estáis evolucionando musicalmente? Parece que no tengáis límites a nivel estilístico.

Si, llevamos ya algo de tiempo tocando juntos donde creo que hemos definido bien el género y veremos la progresión en el siguiente disco. Tengo muchísimas ganas de ver a dónde nos lleva este nuevo disco, ya que puedes entrar en el estudio con la idea clara de lo que quieres pero al final siempre sale otra cosa que no te esperabas y esos lo que me encanta de grabar. Esperar y ver cómo fluye la magia.

-¿Puedes escoger tres discos de cada uno de estos estilos: Country, Folk, Black y Rockabilly?

- Bastante difícil solo elegir uno... Country seria Hank Williams, “Pictures From Life´s Other Side”, Folk me iria con Roscoe Holcomb, “An Untamed Sense of Control”. Para Black diria Bethlehem, “Dictius Te Necare.

Es curioso que mucha gente me haya clasificado como Rockabilly cuando no lo escucho y no tengo influencias de ese género en absoluto. El artista que más se acerca a ese género sería Wayne Hancock, “A Town Blues”, que es más Juke-Joint qué Rockabilly, pero creo que puede colar.

-¿La sociedad sigue siendo un asco? Lo dijiste en alguna entrevista.

-Generalizando si. Lo veo todo los días en cómo cuidamos donde vivimos, los bosques, las montañas, los parques donde juegan nuestros hijos. Está hecho todo un asco, solo hay que entrar en el mar y verlo, es triste.. ¿Cómo vamos a poder tener respeto por los demás si ni somos capaces ni de limpiar la suciedad de nuestras mascotas?

-Dijiste que no estabas muy animado tras la gira de “Driven By Frustration”. La pandemia no parece ser la mejor solución para estar más animado.

- Como mencione antes, he vuelto a tener ilusión por girar y por el compañerismo que tengo ahora con el grupo. La pandemia ha sido una ruina total, la música nunca ha sido un hobby de fin de semana para mi. Yo daba de comer a mi familia con mi música y todo este año he tocado 1 concierto con DB y un par en solitario. Yo sé lo que voy a ganar al año por las giras que tengo cerradas y de un día para el otro te cancelan y ahora qué? El banco le da igual la pandemia. Se que estamos todos muy afectados pero siento que nuestro sector de la industria de cultura; los músicos, salas, promotores, festivales, agentes, teatros, etc. hemos estado en el olvido total sin ningún tipo de ayuda. Ha sido un verdadero infierno económicamente. Pillé el primer trabajo que encontré como profesor de Inglés y gracias a eso me he dado cuenta de lo afortunado que era antes viviendo de mi arte y sin tener que dar explicaciones o esfuerzos para nadie más que a mi mismo y jamás se me olvidara eso y jamás quiero volver a dar clases de Inglés. Cuando el gobierno decida permitirnos trabajar y nos suelten de nuevo a las salas y festivales no pienso parar, la música es mi vida y la carretera será mi fin.

-¿Siempre has tenido los mismos gustos musicales? ¿Qué fue lo primero que te emocionó?.

- Más o menos. Hay algunos géneros que me empezaron a gustar con el tiempo. Creo que hay cierta música que te tienes que ir preparando el oído antes de poder apreciarlo como el Black Metal o Jazz en mi caso. Mi primera cinta que me regalaron con ocho años fue M.C. Hammer, “Please Hammer Don´t Hurt Em”, y The Beach Boys, “The Beach Boys Today”, que era lo único que escuchaba por una temporada. Pero me acuerdo que lo que más me llegó al alma fue cuando escuche Motley Crue, con “Dr Feelgood”, por primera vez y eso me enganchó a la música más heavy.

Los próximos eventos son:

Dead Bronco: 19 de Marzo en la Urban Rock Concept de Vitoria

Dead Bronco: 27 de Marzo en Muxikebarri de Algorta

American Folk Singer: 19 de Marzo en la Urban Rock Concept de Vitoria (sesión vermouth)

American Folk Singer: 21 de Marzo en Iparragirre de Gernika (Festival Lekuek)