El líder del PP en Barcelona se abre a una futura candidatura con Vox o Cs

Josep Bou ha vuelto a la carga. Después de irrumpir hace apenas dos semanas con fuertes críticas al grupo municipal del PP al que pertenece, ahora el dirigente asegura que seguirá en la formación hasta las siguientes elecciones municipales, en 2023, aunque se abre a una hipotética candidatura con Vox o incluso con Ciudadanos y con el entorno de Manuel Valls en la capital catalana. Así lo aseguró anoche en una entrevista en la cadena betevé en la que se dejó querer sin concretar más: “Me veo siendo candidato de cualquier partido constitucionalista”.

“Si creo que es necesario y puedo colaborar, me veo siendo candidato de cualquier partido constitucionalista”, respondió sin entrar más al detalle. Preguntado al respecto, Bou no dudó en señalar que Vox es un partido constitucionalista -”¿Quiere cambiar la Constitución? Sí, pero acata las leyes y la Monarquía, y eso es lo más importante”, aseguró- y en no descartar concurrir con la formación de Santiago Abascal e Ignacio Garriga pese a aclarar que se trata de una hipótesis que aún ni se ha planteado y la suya es una propuesta a título individual.

En la entrevista, también aprovechó para cargar contra el otro concejal del grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y presidente del PP de la provincia de Barcelona, Oscar Ramírez, con dijo ha dicho que hablan “poquísimo” pese a ser los únicos del partido con el acta de concejales en el Ayuntamiento de Barcelona. A ellos dos se les unen seis asesores y tres concejales de distrito en el equipo que conforma el PP municipal.

Y precisamente Bou avanzó anoche que la próxima semana habrá cambios en el partido como reclamó hace dos semanas, un órdago en toda regla al reclamar que si no hay dimisiones él mismo dejaría el partido de forma inmediata. Ayer y sin entrar en más detalles, el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona confirmó que él no dimitirá -dice que sólo lo haría si se lo pidiera Pablo Casado- ni se marchará y habrá relevos en los próximos días.

Es más, Bou cargó anoche contra las “luchas cainitas” que ha habido dentro del partido y tildó de “dos años perdidos” el trabajo realizado desde los comicios municipales de 2019 hasta ahora en el seno del grupo municipal del PP antes de avanzar cambios para la segunda etapa de la legislatura.

El precedente de Valls

Esta puerta abierta de Bou se produce después de que el exprimer ministro francés, Manuel Valls, confirmara que su andadura política en el Ayuntamiento de Barcelona terminará en 2023 y no optará a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales.

Además, las declaraciones de Bou llegan en un momento de fuerte agitación política en el centro derecha tras la fallida moción de censura en Murcia con réplicas en Madrid y su convocatoria electoral y en Castilla y León. Tres movimientos que han llevado a Ciudadanos al borde del abismo con un goteo incesante de dimisiones y la figura de Inés Arrimadas fuertemente cuestionada a nivel interno.