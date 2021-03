Peligra la vacunación masiva prevista en Cataluña

Cataluña no recibirá las 148.000 vacunas de AstraZeneca comprometidas para el próximo lunes 29 de marzo, “como mínimo”, hasta el 5 de abril, cuando recibirá una “cantidad de dosis indeterminada”. La próxima semana Cataluña no recibirá ninguna dosis de AstraZeneca, lo que provocó fuertes quejas de la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés.

Son 148.000 vacunas nuevas que Cataluña no podrá poner la siguiente semana. Aun así, la conselleria sí vacunará con el fármaco de Oxford a unas 120.000 personas que ya estaban citadas y que no serán desprogramadas y, por tanto, no se verán afectadas. Pero sí peligra la campaña de vacunación masiva que Salut pretendía iniciar, precisamente el 5 de abril. “Los retrasos nos impiden mantener el ritmo de vacunación, ayer pusimos 40.000. Estamos rompiendo la rueda de vacunación una vez iniciada”, se ha quejado Vergés ante los medios de comunicación.

Además, la semana que viene Salud recibirá 62.000 vacunas de Moderna, de las cuales 42.000 serán segundas dosis. De esas 20.000 restantes, 10.000 serán primeras dosis y las otras 10.000 se quedarán como reserva estratégica para segundas dosis. Esta vacuna, debido a su difícil logística (“no se pueden mover”, dijo el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon) se están poniendo en enfermos graves “controlados en el hospital”, como pacientes trasplantados, enfermos con diálisis, con cáncer hematológico u oncológico sólido. “Iremos ampliándola a enfermos neurológicos”, ha precisado Argimon. También la próxima semana llegarán 104.000 vacunas de Pfizer y el 5 de abril, otras 194.000.

Cataluña ha registrado hasta este viernes 590.960 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --547.140 con una prueba PCR o test de antígenos--, 1.787 más que en el recuento del jueves, ha informado la conselleria.

Fuentes del departamento han explicado que, a raíz de “un error en la fuente de datos”, este viernes no se han actualizado las defunciones --se sitúa en 21.207-- por lo que el sábado se informará de las muertes registradas en los últimos dos días.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.386, que son 8 más que en el último recuento.

Un total de 400 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) --de centros públicos y privados--, 20 menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se mantiene en 1,09 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 5,21%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 200,09 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote sube: el jueves alcanzaba un nivel de 212, y 24 horas después se sitúa en 217.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 33.497 personas que han dado positivo, de las que 8.751 han muerto y 24 se encuentran actualmente ingresadas.

Cataluña ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 724.778 personas desde que empezó la campaña de vacunación --399.450 personas ya han recibido la segunda dosis--: se han administrado 31.977 primeras dosis de vacuna en las últimas 24 horas.

Del total de personas vacunadas con la primera dosis, 530.237 son de la provincia de Barcelona, 66.300 de Girona, 49.848 de Lleida y 76.730 de Tarragona; y 58.820 del total son personas usuarias de residencias catalanas.

En porcentaje, se ha vacunado en primera dosis al 94,3% de usuarios de residencias; al 81,7% del personal de residencias; al 81,9% del personal de atención primaria y hospitalaria; al 54% del resto de profesionales sanitarios; al 79,1% de las personas con gran dependencia; al 32,6% de las personas de 80 años o más; al 59,5% de los trabajadores esenciales; y al 5,4% de las personas de 60 a 65 años.