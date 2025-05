Muere Chufo Lloréns, un autor de referencia en la novela histórica

Suele pasar que a las redacciones, concretamente a la sección de cultura, llegan cada semana numerosos libros, muchas novedades editoriales. Pero ocurre que son tantas que hay que hay que intentar separar entre todo lo que consideramos que puede destacar, que puede ser noticiable, que puede interesar al lector. Por eso, cuando llegaba un nuevo trabajo de Chufo Lloréns, esa era una buena noticia. El autor barcelonés falleció hoy en su ciudad a los 94 años. Con él se va un autor que supo seducir a muchísimos lectores con la novela histórica, el género del que se convirtió en un verdadero maestro gracias a títulos como «Te daré la tierra» y «Mar de fuego», entre otros.

Pero antes de estar relacionado con el mundo de las letras, Chufo Lloréns fue alguien relacionado con la noche de la capital catalana, ya fuera como showman o humorista, además de trabajar con nombres como La Chunga, Pedro Ruiz, Moncho Borrajo, Julio Iglesias, Raphael, Lora Flores, Charles Aznavour, Patti Bravo o Sacha Distel. Él fue el responsable de dos salas de fiesta todavía hoy recordadas, como El Papagayo y Don Chufo, además de ser vicepresidente de la Federación de Salas de Fiesta y Discotecas de España.

Pero a Chufo Lloréns siempre le apasionó el mundo de las letras y, más especialmente, contar historias. Eso es algo que empezó a hacer en 1986, año en que escribió su primer libro «Nada sucede la víspera», obra que presentó al Premio Planeta de 1986 y que no ha sido hasta fecha muy reciente que ha podido ver la luz. Fue más tarde, en 1993 publicó «La otra lepra» donde se movía entre el País Vasco de los años 60 y la actualidad de la década de los 90, una tragedia con asesinatos y el fantasma del sida en sus páginas.

Sin embargo, el gran reconocimiento por parte del público no llegó hasta su introducción en la novela histórica. En 2001 publicó «Catalina, la fugitiva de San Benito», donde se basaba en la figura de Catalina de Erauso, una mujer que vivió la época de pícaros y espadas en la España del siglo XVII. Dos años más tarde, el escritor volvía a identificarse con los perseguidos, en este caso los judíos, con «La saga de los malditos» donde exponía la persecución de esta comunidad en la Edad Media y en el siglo XX durante la dominación nazi.

Con «Te daré la tierra», Chufo Lloréns inició un exitoso díptico en la que Barcelona era la gran protagonista y no un simple decorado. Comenzaba así una historia que nos trasladaba a la capital catalana en el siglo XI, y donde no faltaban las intrigas palaciegas, la ambición comercial y la convivencia entre diferentes religiones que se entremezclaban con las emociones más intensas: pasión, amistad, envidia, honor y venganza. El éxito del libro fue importante, como se confirmó con la segunda entrega de la serie: «Mar de fuego». La buena acogida la constató las numerosas ediciones, así como que las dos novelas fueran traducidas a una docena de lenguas.

Volvió a retratar su ciudad, su Barcelona, aunque desde una perspectiva modernista, en «La ley de los justos», de 2015. Cinco años más tarde, daba a imprenta «El destino de los héroes», donde revisaba las primeras décadas del siglo XX con las heridas dejadas por los grandes conflictos que se vivieron tanto en Europa como en España.

En 2023 confesaba a este diario que le seguía pareciendo fascinante el reto de enfrentarse a la hoja en blanco. «Es algo que me entretiene, que me hace hace trabajar la cabeza. El hecho de no querer equivocarte, de no repetir, de ser exactos, es un esfuerzo mental muy válido. Otros se dedican a jugar al ajedrez por internet, yo escribo novelas. Pero es que esto de pensar, de darle vueltas a la cabeza, me fascina», aseguraba. Descanse en paz.