¿Cuáles son las fechas clave y el impacto de las elecciones a la Comunidad de Madrid en la política catalana?

La política catalana ha estrenado nueva legislatura con la misma incertidumbre y tensiones que la anterior. El independentismo, a la greña, trata de ponerse de acuerdo para lograr un acuerdo que permita la investidura de Pere Aragonès como president, pero, por ahora, se atisba lejos. El cúmulo de choques de los últimos años entre Esquerra y JxCat continúan a flor de piel y parece difícil que cicatricen de inmediato.

Así, tras el primer intento de investidura de Aragonès del viernes, se ha abierto un periodo de dos meses para conseguir un president y estas son las fechas clave:

30 de marzo: En 48 horas está previsto que se celebre la segunda sesión de investidura. No obstante, todo apunta a que el desenlace será el mismo: JxCat rechazará la investidura de Aragonès. Esquerra no pierde la esperanza y trata de convencer a JxCat para un acuerdo antes de este martes y defiende que las diferencias son “mínimas”, pero el partido de Carles Puigdemont sostiene que todavía está “lejos” un “buen acuerdo de legislatura” y hay cosas que terminar de negociar. En concreto, un aspecto sobresale por encima del resto que es cómo encarar la nueva fase del “procés” y cómo pilotarla. JxCat pretende que sea el Consell per la República y Carles Puigdemont.

4 de mayo: Aunque queden a 600 kilómetros de Barcelona, las elecciones a la Comunidad de Madrid también pueden tener cierta influencia sobre los derroteros más inmediatos de la política catalana. En el hipotético caso de JxCat se obstine por el rechazo a Aragonès, Esquerra también tendrá que empezar a moverse a su izquierda y tantear al PSC. En este sentido, los socialistas, con los comicios madrileños por medio, difícilmente harán ningún movimiento para auxiliar a los republicanos. Salvador Illa se ha mantenido muy firme en su rechazo a los partidos independentistas para formar gobierno.

26 de mayo: Fecha límite para que haya president. JxCat ha asegurado en diversas ocasiones que “no especulará”: ni propondrá otro candidato alternativo a Aragonès ni forzará una repetición electoral. No obstante, la negociación coge tono de que va a ser larga. “Estoy segura de que ni se agotarán los dos meses”, decía anoche la dirigente de JxCat, Elsa Artadi, en TV3, unas palabras que dan a entender que todavía le queda trecho por recorrer a las negociaciones.

18 de julio: Sería la fecha de unas nuevas elecciones, que, casualmente, coincidirían con el 85 aniversario del Golpe de Estado e inicio de la Guerra Civil. Simbolismos a parte, una repetición electoral podría castigar mucho a los dos principales partidos independentistas y se antoja complicado que acaben abocados a una nueva cita con las urnas. Hay que recordar la caída de la participación el 14-F: bajó 25 puntos con respecto a las anteriores elecciones de 2017. Además, también es cierto es que si JxCat se cierra en banda, Esquerra podría optar por mirar a su izquierda a PSC y Podemos. Con los socialistas, hasta ahora, parece muy complicado por la bronca campaña electoral que mantuvieron, vetándose mutuamente; con los morados es mucho más asequible, pero excluyen a JxCat de cualquier ecuación de gobernabilidad y tampoco darían para sumar a ERC.