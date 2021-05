Junqueras, Bassa, Romeva y Forcadell renuncian a defender su indulto ante el Supremo

Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Carme Forcadell ya se han posicionado y han anunciado hoy que no responderán sobre su indulto, por lo que renuncian a defenderlo ante el Supremo. Así lo ha confirmado Esquerra este mediodía a través de un comunicado después de que la Justicia diera un plazo de cinco días a los condenados por el “procés” para emitir oficialmente su postura.

Los cuatro dirigentes republicanos han explicado que no darán respuesta al Supremo porque “la ley no lo prevé” y “porque no es de cumplimiento obligado”. En este sentido, Junqueras, Bassa, Romeva y Forcadell aprovechan para volver a la carga y criticar que se trata de “la primera vez que el Supremo reclama una petición de estas características”. “Si lo hace ahora, es por cuestiones meramente políticas”, zanjan.

De hecho, los presos de ERC usan el comunicado sobre su posicionamiento acerca de los indultos para en insistir en sus reclamaciones: “La solución al conflicto político entre Cataluña y el Estado español tiene que ser colectiva y pasa por la amnistía”.

Por su parte la defensa de los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y del expresidente Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, todos ellos de JxCat, están valorando la presentación del informe. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, rechazó este miércoles la posibilidad de recibir el indulto. “No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto”, manifestó.

El Supremo justifica la decisión de dar un plazo de cinco días a los condenados para pronunciarse en que esas solicitudes no han sido promovidas por ellos mismos, sino por terceras personas, y les ofrece la posibilidad de aportar sus “alegaciones previas a la elaboración” por parte de los magistrados de la Sala del preceptivo informe sobre los indultos. Se trata del último paso para encarar la recta final antes de pronunciarse, remitir su veredicto -no vincultante- al Ministerio de Justicia y de que el Gobierno de Pedro Sánchez se pronuncie al respecto. Unas alegaciones que los condenados de ERC no contestarán.