Jordi Sànchez recula y trata de zanjar la crisis en JxCat: “El 1-O es un patrimonio irrenunciable”

JxCat no ha sabido rentabilizar políticamente la respuesta a la carta de Oriol Junqueras (ERC) en la que avalaba los indultos y aparcaba la vía unilateral, y le ha valido al partido de Puigdemont una semana de crisis interna. La mecha la prendió el propio secretario general Jordi Sànchez con la siguiente frase: “Soy de los que creen que el 1 de Octubre fue concebido más para forzar al gobierno español a abrir una vía de diálogo y negociación para alcanzar un referéndum acordado que para proclamar efectivamente la independencia”.

Una interpretación del referéndum ilegal y su finalidad que sentó especialmente mal en una parte del partido -Elsa Artadi, Jordi Turull, Míriam Nogueras o Josep Rius fueron algunos de los dirigentes de la cúpula que le cuestionaron públicamente- y en un sector de las bases, que llegaron a pedir su dimisión a través de un manifiesto anónimo.

Tras atrincherarse públicamente y hablar incluso de “manipulación” -la frase es textual de un artículo de Sànchez firmado por él mismo y publicado en el diario “Ara”- hoy se ha dirigido a la militancia para zanjar la crisis interna y ha reculado lanzando varias proclamas sobre el 1-O: “Es un patrimonio irrenunciable” que “obliga” a hacer la independencia.

En la carta, difundida por el partido este martes, ha pedido a la militancia “cerrar filas” y “culminar el proyecto político y organizativo de Junts” para ser “la primera fuerza política en las elecciones municipales de 2023”. Además, ha aprovechado para recordar que está condenado a nueve años de cárcel por el 1-O, lanzar varias algaradas y vincular el referéndum ilegal directamente con su formación: “El proyecto político de Junts no se explica sin el 1-O”.

“Me duele especialmente como secretario general el daño que esta polémica, voluntariamente o no, ha hecho sobre nuestro partido. En la parte que me toca, lamento la polémica”, apunta Sànchez. Un nuevo cambio de discurso público después de que el secretario general de JxCat negara ayer mismo la existencia de una crisis interna en el partido y señalara que nadie le había pedido la dimisión “más allá de media docena de cartas”: “No me ha pasado por la cabeza dejar el cargo”.