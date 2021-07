“El Gobierno debe instar a Colau a reponer el busto del Rey en el Ayuntamiento de Barcelona”

María de los Llanos de Luna (Sevilla, 1960) es actualmente diputada del PP en el Congreso por Barcelona, aunque entre 2011 y 2016 fue la delegada del Gobierno en Cataluña, cargo desde el que tuvo que hacer frente a los primeros desafíos independentistas. Desde esa posición también lideró la demanda contra el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau por retirar el busto del Rey en sala de plenos, litigio que ha vencido después de seis años en pugna.

¿Qué le parece la sentencia del Supremo que obliga a Colau a reponer el busto del Rey?

Es una satisfacción que al final se haga cumplir la legalidad y se dé la razón a las actuaciones que iniciamos desde la Delegación del Gobierno, donde dimos las instrucciones a la Abogacía del Estado para que se interpusiera una demanda por incumplimiento de la Ley.

La alcaldesa de Barcelona, de entrada, se niega a acatar la resolución judicial y no va a poner el busto del Rey en el Ayuntamiento. ¿Van a tomar cartas en el asunto?

Los órganos judiciales tienen competencias para hacer ejecutar sus sentencias y tendrán que adoptar las medidas correspondientes y espero que se inste también por parte de los servicios jurídicos del Estado. El Gobierno debe instar a reponer la imagen del Rey. Las sentencias son ejecutivas.

En Cataluña también hay muchos precedentes de incumplimiento de sentencias.

El problema es que no tiene consecuencias. Yo, en mi etapa como delegada, recurríamos a los tribunales para que se obligara al cumplimiento de la Ley y, en caso que la sentencia no se ejecutaba por parte de la administración pública condenada, se daba órdenes a la Abogacía del Estado para instar la ejecución.

El foco está puesto sobre Barcelona, pero muchos municipios catalanes optaron por la misma vía. ¿En qué situación judicial se encuentra esto?

Ahora correspondería a la actual delegada del Gobierno explicarlo. En mi etapa, interpusimos muchísimas demandas en temas variados: por la Ley de Banderas, porque había un incumplimiento muy generalizado en los ayuntamientos de poner las banderas oficiales en la fachada, que son la española y la catalana; por el uso de dinero público para pagar cuotas a la asociación de municipios por la independencia; o, por declaraciones de insumisión y soberanía fiscal de los ayuntamientos. Interpusimos cientos de demandas para hacer cumplir la legalidad. Ahora, yo no he visto ni una sola noticia ni tengo conocimiento que por parte de la Delegación se esté haciendo cumplir todas estas normas de defensa de símbolos constitucionales. Hay una condescendencia absoluta, con una mal llamada mesa del diálogo, que es una mesa de la rendición donde se les está consintiendo una serie de conculcaciones legales.

Más allá de la vía judicial, ¿cómo puede recuperar el Rey su popularidad entre determinados sectores de la sociedad catalana?

El Rey viene a Cataluña porque es un territorio del Estado donde, además, su hija tiene el principado de Girona. El jefe del Estado tiene popularidad. Otra cosa es aquellos que intentan demonizarle porque es el jefe de un Estado al que no quieren pertenecer. Luego, también vemos el ridículo del presidente de la Generalitat, que le visita a ratitos.

Al PP, precisamente, se le ha acusado de no ser firme frente al independentismo. Esta victoria judicial, ¿les reafirma?

El PP ha defendido en todo momento la legalidad y la Constitución y hemos llevado a los tribunales a todo aquel que no cumpliera. Se ha visto cómo gracias a las actuaciones del PP se aplicó el 155 o ha intervenido el Tribunal de Cuentas.

¿Cómo recupera el PP su fuerza en Cataluña tras unos años de caída?

El PP ha tenido unos malos resultados ahora en estas elecciones debido a una serie de circunstancias, pero somos alternativa de Gobierno, tenemos una base importante y nos estamos recuperando poco a poco. El centroderecha se ha dividido y ahora se está reagrupando, hay una renovada confianza en el PP porque somos la única alternativa para echar a Sánchez y para restablecer la defensa de la legalidad y de la democracia. También tiene que haber mucho trabajo detrás y todos mis compañeros, empezando por Alejandro Fernández, lo están haciendo.

Usted también está a cargo de cuestiones de la administración pública. Entre el funcionariado estatal en Cataluña, ¿se ha calmado algo el deseo de salir que había durante los años duros del “procés”?

No, porque estamos en la segunda fase del “procés”. Con esta mal llamada mesa de diálogo estamos otra vez en lo mismo. El otro día presenté en el Congreso una proposición no de Ley para que el Gobierno diera un incentivo económico para que hubiera un cierto atractivo para venir a Cataluña y pedirlo como plaza y establecer una permanencia del funcionariado. Estamos viendo que en los últimos años aquí hay diversos factores, como el acoso separatista, el idioma porque no se respeta el bilingüismo y la carestía de la vida. Se está dejando morir a la administración del Estado porque cada vez se cubren menos las vacantes.