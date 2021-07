Gay de Liébana, el economista que se despedía con “abrazos virtuales” y participó en Torrente

El economista Josep María Gay de Liébana se había ganado la popularidad gracias a su forma didáctica de explicar la economía, pero también gracias a su simpatía. Sus despedidas con “abrazos virtuales” se habían hecho muy célebres y su tono entusiasta y alegre le llevaron a recibir la llamada de Santiago Segura para hacer un cameo en Torrente 5.

“Surgió de él, que me vio en televisión y contactó conmigo. En círculos académicos, después de presentarme, algunos dicen: «Y al margen de todo esto, Gay de Liébana es más conocido por su participación en ‘Torrente 5’». Me lo pasé muy bien en el rodaje. Santiago Segura, que es un ‘crack’ en todos los sentidos, me hace mucha gracia”, explicó en una entrevista en el diario “Hoy” en septiembre de 2020, preguntado sobre su paso por el cine.

El periodista de “El Mundo” Jorge Bustos ha explicado a través de las redes sociales cómo el profesor Gay de Liébana había continuado trabajando hasta el último momento. “En los últimos días toda su preocupación era adelantar el mayor número de entregas de su sección en. Hoy su voz era un hilo delgadísimo. Siempre alegre, modesto, bromista, con su Espanyol en el corazón. Descansa, profe. Te queríamos mucho”, expresa en un mensaje de Twitter.

De hecho, esta misma mañana ha salido su comentario en el programa de “Herrera en Cope” en el que ha destacado que “empresarios y autónomos son los que han tirado del carro” de la economía durante la pandemia.

Política

Gay de Liébana reconoció en alguna entrevista que había sido tentado por algún partido político, pero siempre lo había rechazado. Al fin y al cabo, contaba con un despacho, era profesor (estaba como titular en la Universitat de Barcelona, pero había pasado por Esade y otros centros, también) y era un asiduo colaborador en los medios de comunicación.

Lo cierto es que se había mostrado muy crítico en algunas ocasiones con la clase política. “No tengo interés en la política y menos en ser presidente. Lo que sí que tengo es interés en que no haya tanto chorizo, porque el coste que ha representado para toda la sociedad ha sido tremendo”, expresó en una entrevista en 2015 en “La Verdad”. De hecho, añadió que habría que hacer un “ERE de políticos y limpiar e higienizar, que es un poco lo que buscaba la gente en las últimas elecciones”.

Pero además de sus opiniones de la política, en general, como catalán, Gay de Liébana también ha vivido acompañado en los últimos años por la polémica del “procés”. Siempre se declaró como “catalán no independentista”, algo que, a su juicio, era un acto “heroico”. Como también ser del Espanyol en Barcelona.