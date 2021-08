El grito mudo de las víctimas del 17-A: 248 sin localizar y sin indemnizaciones

Este martes se cumplen cuatro años del doble atentado en Barcelona y Cambrils, un golpe yihadista en el corazón de la capital catalana, en Las Ramblas, y con una trágica réplica en la localidad costera que se saldó con 16 muertos y más de un centenar de heridos. Pese a ser el primer aniversario con una condena aún no firme de la Audiencia Nacional, que en mayo pasado impuso penas de entre 8 y 53 años de cárcel a los tres únicos supervivientes de la célula yihadista que perpetró los atentados, las víctimas siguen alzando la voz, denuncian el abandono de las instituciones -de la Generalitat y especialmente del Gobierno- y reclaman sus derechos tras la sentencia.

Según los datos de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), de las 345 víctimas que la Audiencia Nacional reconoce en su sentencia únicamente consta que 77 (el 22,3%) han sido ya indemnizadas por el Ministerio de Interior, mientras que de otras 248 no consta información sobre si han recibido algún tipo de asistencia o ayuda. Es decir, más del 70% de víctimas no constan como indemnizadas. Cabe recordar que la sentencia de los atentados de Barcelona y Cambrils reconoce en total 345 víctimas, más del doble de las reconocidas en un inicio.

Ante esta situación, los responsables de la UAVAT han solicitado al Ministerio de Interior que localice con urgencia a estas 248 víctimas para informarles de sus derechos para que, una vez la sentencia sea firme cuando se resuelvan los recursos interpuestos, puedan solicitar lo antes posible su reconocimiento como víctimas del terrorismo.

Según los datos de la UAVAT, de las 248 víctimas de las que no consta su situación, 135 sufrieron heridas psicológicas, 73 físicas y el resto de los dos tipos. Además, 68 de las 345 víctimas reconocidas por la Audiencia Nacional no tienen informe de sanidad que acredite sus lesiones. “No es un listado de nombres, es un listado de personas. Me sobrecoge, me indigna. ¿Cómo es posible?”, ha denunciado este lunes en rueda de prensa la presidenta de la entidad, Sara Bosch, quien tilda la situación actual de “victimización secundaria”.

En la memoria queda el atropello mortal de la furgoneta en un centro de Barcelona abarrotado de turistas, en pleno verano. La furgoneta de Las Ramblas la conducía Younes Abouyaaqoub, que fue abatido cuatro días después, el 21, por los Mossos d’Esquadra en un camino de Subirats (Barcelona). Los tres condenados -Mohamed Houli, Driss Oukabir, Said Ben Iazza- no pagarán por las 16 víctimas mortales ni por los heridos: todos los autores materiales fueron abatidos por los cuerpos policiales y el tribunal descartó atribuirlos a los procesados. “No se trata de juzgar a personas fallecidas, sino de enjuiciar la conducta de los tres procesados”, dejó claro el tribunal encabezado por el magistrado Félix Alfonso Guevara.

Desde la UAVAT, la entidad que se creó tras los atentados de Barcelona y Cambrils, reclaman también a la Generalitat que vuelva a activar lo antes posible una oficina propia de atención a las víctimas del terrorismo.