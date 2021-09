Nos creíamos muy fuertes, invencibles, éramos la perfecta plasmación de la evolución de la modernidad. El hombre, la mujer de hoy se había olvidado de lo verdaderamente importante para centrarse en las nuevas tecnologías, habíamos perdido el placer de la tertulia, éramos críticos con todo, pero la Naturaleza nos ha puesto en nuestro sitio y lo ha hecho con fuerza, en un caso donde más duele, la salud, en el otro mostrando toda fuerza, cebándose con un paraíso.

Porque La Palma, como todo Canarias, es un paraíso. No he estado en esta isla, pero si en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura, y si allí he visto el paraíso, estoy seguro que la Palma no es menos.

Si alguna región de España es diferente, tiene motivos para sentirse diferente son las Islas Canarias, lo mejor de la mezcla donde se fusionan Europa y África y no obstante tan parecido a las tierras caribeñas, el clima, el sol, el mar, las costumbres.

La vida en Canarias se disfruta con calma, se disfruta en la mirada lejana porque todo horizonte allí es bello, las islas suenan a los Sabandeños y a las Isas.

La fuerza de la Naturaleza se ha cebado en el corazón de una de sus islas menos conocidas, hemos visto a la lava comerse casas, hacer desaparecer construcciones en la que uno se imagina disfrutando la vida sin acelerones.

Canarias, La Palma nos necesita a todos, cada uno con lo que pueda hacer por sus gentes, quienes me conocen saben que una de mis frases recurrentes es “si me pierdo que me busquen en el Caribe”. Corrijo “si me pierdo que me busquen en Canarias y en especial en La Palma”.

Desde Cataluña, quienes nos sentimos vuestros hermanos, ánimo y fuerza que coraje sabemos que no os falta.