Los Mossos denuncian “violencia extrema” contra sus agentes

Por mucho que el independentismo eche mano del botellón para atacar al Ayuntamiento de Barcelona, lo cierto es que es un problema que se repite por toda la geografía catalana. Incluso amenaza seriamente al orden público, no tanto por el botellón en sí mismo, si no por la violencia latente y, en particular, contra las fuerzas del orden. Tal y como ha explicado el portavoz sindical de los Mossos, Toni Castejón, “la violencia es extrema, compañeros con 20 años de profesión nunca han vivido algo igual”:

Este fin de semana, sin ir más lejos, las fiestas patronales de Vacarisses, los Mossos y la policía local tuvieron que intervenir y detener a cinco personas, uno de ellos por intento de atropello. La policía catalana explicó que los hechos ocurrieron a las cinco de la madrugada. La Policía Local recibió el aviso de que un coche había atropellado varias personas que estaban cerca de la zona del concierto, en una plaza junto a la carretera de Bauma donde una pelea entre una quincena de jóvenes del pueblo y de fuera se había ido haciendo mayor.

Mientras los agentes locales asistían las víctimas, comenzaron los incidentes. Algunas personas se enfrentaron a las patrullas policiales, según ha denunciado el representante del Sindicato de Mossos, Toni Castejón: “Ayer en fiestas de Vacarisses pelea multitudinaria con atropello incluido a varias personas ( en principio leves). Llega Policía Local y todos contra ellos. Piden refuerzo y va mossos de Terrassa. Me lo definen como violencia extrema contra todo policía, con un Mosso por el suelo pateado”. Y añadió que “compañeros con mas de 20 años de servicio no han vivido algo igual. Varios compañeros tanto de mossos como Policías locales heridos y suerte que no pasó nada peor. Recuperaros pronto. Una mas de ataques a policías, ya ni hablamos de de perdida de autoridad”. Entre los agentes de los Mossos y de la Policía Local detuvieron a cuatro personas por los incidentes. Tienen entre 22 y 27 años y están acusados de atentado a agentes de la autoridad y lesiones. También consiguieron aprehender al conductor del vehículo, un joven de 20 años acusado de un delito contra la seguridad del tráfico, y por atentar a agentes de la autoridad y lesiones.

Tras pasar a disposición judicial este domingo, el juzgado de guardia de Terrassa dejó a los cinco detenidos en libertad. Cuatro de ellos tienen la causa abierta por atentado a la autoridad, y el otro lo está por un atropello, en una causa abierta por conducción temeraria. Todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar.

Ante las críticas del cuerpo, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, apostó por «repensar» al modelo de ocio nocturno y alertó de que la realidad de los botellones no dejará de existir. Por eso, ve imprescindible impulsar un pacto para el ocio nocturno con todos a los agentes implicados, desde los locales a los cuerpos policiales, pasando por entidades, colectivos juveniles y ayuntamientos. Elena señaló en un artículo al ‘NacióDigital’ que ni tiene sentido ni es posible reprimir el ocio en la calle y por eso ha propuesto generar en la calle de la mano de asociaciones, colectivos, movimientos sociales y ayuntamientos. Estas actividades tienen que permitir controlar el aforo, la venta de consumiciones, los servicios de orden voluntarios e interlocución con los cuerpos de seguridad.

El conseller insistió en que a pesar del foco en los botellones durante el verano, este no es un fenómeno nuevo ni ligado exclusivamente al cierre de los locales de ocio por la pandemia. De hecho, ha valorado que con la apertura de estos establecimientos, los botellones han vuelto a los niveles previos a la pandemia. Y es que ha apuntado que sus causas son diversas y que lo que tienen que hacer las administraciones, y el conjunto de la sociedad, es dar respuesta.

Por ello, pidió también diferenciar entre los botellones y los «actos vandálicos» que tuvieron lugar durante Mercè a Barcelona y las agresiones a la policía de Tiana. En este sentido, ha asegurado que serán «implacables» con las actitudes violentas o delincuenciales. Por otra parte, ha reclamado no identificar delincuencia ni violencia con juventud.

El conseller ha asegurado que con las cifras en la mano, Cataluña no ha sido más conflictiva este año que otros. En concreto, durante en julio y en agosto hubo unos 24.000 incidentes nocturnos, un 43% menos que en el 2019.