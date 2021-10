Illa pide seguir el ejemplo de España y renovar ya los cargos de organismos públicos en Cataluña

El PSC ha celebrado este domingo un Consell Nacional para preparar el Congreso del 18 y 19 de diciembre, donde Salvador Illa tomará el relevo de Miquel Iceta como primer secretario. Iceta ha realizado un discurso que ha puesto el acento en su trayectoria como líder del partido durante los últimos siete años e Illa ha optado por dar mayor protagonismo a la actualidad y ha pedido dos cosas de forma urgente en Cataluña, que, de alguna manera, seguirían el ejemplo de España: la renovación de 112 cargos de organismos públicos que llevan ya tiempo caducados y la presentación de los presupuestos de la Generalitat para 2022.

El todavía secretario de organización del PSC y exministro de Sanidad ha reivindicado el reciente acuerdo entre Gobierno y PP para renovar algunos de los órganos constitucionales (como el TC o el Tribunal de Cuentas) que estaban pendientes y ha recriminado que haya críticas desde Cataluña por ese pacto cuando aquí todavía están los deberes por hacer. “Iría mejor si predicásemos con el ejemplo”, ha señalado. “Los acuerdos entre Govern y oposición siempre son necesarios para avanzar en el fortalecimiento de la democracia”, ha añadido, antes de exigir que el primero de los 112 cargos a renovar sea el del Síndic de Greuges para situar a una persona que “no venga del ámbito político”.

“Lo mismo que pasa en las instituciones pasa con los presupuestos”, ha continuado, tras recordar que desde la etapa de José Montilla como president no se han vuelto a aprobar unas cuentas en tiempo y forma (es decir, empezar el año nuevo con los números aprobados) y en los últimos seis años tan solo han obtenido luz verde dos proyectos de presupuestos (2017 y 2020). En este sentido, los socialistas están dispuestos a entrar a negociarlos, aunque el Govern se resiste a darle entrada y opta por situar a la CUP como socio prioritario. Illa también ha enviado su respaldo a los Mossos d’Esquadra, que ayer se manifestaron contra el Govern por “la falta de apoyo” y ha reclamado que vuelva el respeto a la autoridad en Cataluña.

Iceta, por su parte, ha hecho balance de sus siete años al frente del PSC (llegó en julio de 2014), partido que ha conseguido devolver a la primera posición en Cataluña tras la victoria de Illa en las autonómicas de febrero y que tomó cuando estaba prácticamente deshilachado por las escisiones. En este punto, ha reivindicado que el partido ha hecho frente al “procés” y ha salido adelante y ha hecho una cerrada defensa de la línea del diálogo.

De hecho, también ha reivindicado los indultos. “Algunos creían que sería el final de la democracia española y lo que han sido es un gran instrumento para promover el diálogo y el reencuentro de la ciudadanía catalana y de los catalanes con el resto de españoles”, ha señalado. También ha destacado los presupuestos, que incorporan 27.000 millones de euros de los fondos europeos y son más expansivos que los de Mariano Rajoy (129.000 millones de euros más con Sánchez que con Rajoy, ha reivindicado) y se ha preguntado. “¿Alguno será capaz de decirle no al futuro de España? ¿Y al futuro de Cataluña? Espero que no pase. Trabajemos para que no pase”, ha afirmado, en referencia a la necesidad de los apoyos para aprobarlos, sobre de ERC.

Durante su discurso, Iceta también ha querido hacer mención a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se encontraba entre los asistentes y ha recibido una larga ovación tras plantarse ante el ya exdiputado de Podemos y retirarle el acta al estar inhabilitado por una condena. “Meritxell ha demostrado una vez más que es capaz de poner por delante el interés general, de las instituciones. Nos ha ahorrado un peligroso enfrentamiento institucional, sin buscar excusas ni esconderse”, ha afirmado.