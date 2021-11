Iván Redondo: «No puede haber un reencuentro total sin el presidente Puigdemont»

Iván Redondo se ha convertido en una de las figuras más importantes de la política española de los últimos tres años y su paso por Barcelona ha generado gran expectación. Ha bastado para comprobarlo el acto de presentación del libro del periodista Toni Bolaño «Moncloa: Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve» (Península), que ha llenado esta tarde la sala de actos de la Casa del Libro de Barcelona con figuras importantes del mundo político (acudieron un expresidente de la Generalitat y dos consellers) y empresarial.

El acto se ha desarrollado como una conversación entre Bolaño y Redondo, moderado por la periodista Laura Rosel, y ha dejado importantes titulares, así como relevantes estampas. En este sentido, Redondo se ha referido a la candente cuestión catalana y ha sostenido que «no puede haber un reencuentro total sin el presidente Puigdemont, pero tiene que decir con claridad que está en el lado de las soluciones y no en el lado del problema». Y también se ha atrevido a atisbar el horizonte político español: «Veo miedo en tomar decisiones que requieren audacia. No me cabe duda de que antes del 2030 se abordará el tema de la reforma de la Constitución».

Toni Bolaño, con el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, y Salvador Illa detrás FOTO: Adrián Quiroga

Por otro lado, también se ha dejado fotografiar con el socialista Salvador Illa, ganador de las elecciones catalanas de febrero. Redondo ha sido determinante en la «operación Illa» y la victoria del PSC: este jueves se han dado un significativo abrazo porque refleja la buena relación entre ambos en medio de los recelos que está exhibiendo Pedro Sánchez hacia su exjefe de gabinete.

Bolaño también se ha pronunciado sobre el rumbo más inmediato de la política española y ha avisado al PSOE ante la amenaza de Yolanda Díaz: haga lo que haga con la reforma laboral (si la deroga o no), la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo se llevará la victoria. Díaz ha hecho de la contrarreforma una de sus principales apuestas para lanzarse hacia la conquista de la Moncloa. El periodista y autor del libro también ha analizado la etapa «postRedondo» en Moncloa y ha asegurado que el Gobierno carece ahora de una figura como la del exjefe de gabinete: «En estos momentos, el gran problema de Moncloa es ‘dónde está Wally».

«No hay ‘Wally’, deja al presidente sin trinchera, y cuando un presidente se queda sin trinchera, lo pasa mal», ha añadido, y ha afirmado que la clave de Redondo para asesorar desde la independencia política es que no asesora a partidos, sino a personas con las que tiene ‘feeling’. También se ha referido a los problemas que atraviesa el PP y ha asegurado que el principal es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere liderar y eso genera nervios a Casado.

Lo cierto es que el acto ha despertado tanta expectación como el propio libro, que ya va por la segunda edición en menos de un mes. La obra de Bolaño repasa de forma exhaustiva la trayectoria vital y política de Redondo: para elaborar el libro, ha entrevistado a más de un centenar de personas que conocen bien al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Al acto han asistido varias personalidades como el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras; el conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, y el de Interior, Joan Ignasi Elena, así como el expresidente de la Generalitat José Montilla; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Grupo Godó, Javier de Godó; y, el exlíder del PP en Barcelona Alberto Fernández, además de Illa, entre otros dirigentes del ámbito político y empresarial.