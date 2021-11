El Ayuntamiento de Barcelona inspeccionó el local incendiado en octubre y no detectó “riesgo inminente”

La Guardia Urbana de Barcelona y los servicios técnicos del distrito del Eixample inspeccionaron el pasado 18 de octubre el local incendiado esta madrugada en la plaza de Tetuán, en el que murieron cuatro personas. Mientras los Mossos terminan con la investigación, lo cierto es que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat tenían informes de la situación del local. Los propios Mossos, sin ir más lejos, acudieron a la antigua sucursal bancaria esta misma noche horas antes de que de declarara el incendio e incluso elaboraron un informe sobre el local a raíz de un incendio parecido en Badalona.

En la revisión municipal de octubre, en cualquier caso, no se encontró ningún riesgo inminente y que las condiciones no eran malas a nivel estructural, indican fuentes municipales. Estos controles sirven de advertencia en caso de que haya una amenaza flagrante para los habitantes del inmueble ocupado y, en el peor de los casos, implica el desalojo por motivos de seguridad. Sin embargo, en este caso se concluyó que no había ningún elemento de riesgo. El espacio sí constaba, no obstante, en un informe de los Mossos d’Esquadra que recopila ocupaciones con riesgo en Cataluña. Según ha confirmado la policía catalana se trata de espacios en los que existe conflictividad con vecinos, quejas vecinales y disturbios. Es una lista que forma parte del trabajo interno de la policía catalana y que se elaboró tras el incendio de una nave de Badalona, en diciembre de 2020, en la que murieron tres personas. En ese caso el local estaba ocupado desde hacía aproximadamente dos años y había sido una oficina bancaria.

Los vecinos del inmueble donde se encontraba el local de Barcelona, situado en los bajos del edificio, afirman que hacía tiempo que se temían lo peor. Según explica uno de ellos, habían llamado muchas veces a los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana por problemas de ruido y peleas en el local ocupado. Aseguran que la familia afectada tenían pinchada la luz y el agua.

Según ha explicado el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, la madrugada de este martes los Mossos d’Esquadra han tenido que actuar en el local por disputas y peleas generadas por problemas de convivencia. Unos hechos que han ocurrido entre las tres y las cuatro de la madrugada, aunque, de momento, ha asegurado que no se tiene constancia de que un hecho esté relacionado con el otro.