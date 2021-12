Sánchez sale en defensa del niño de Canet: “Tenemos que denunciar cualquier campaña de acoso”

Pedro Sánchez ha desembarcado en Cataluña para clausurar el Congreso extraordinario del PSC que ha erigido a Salvador Illa en el nuevo líder de los socialistas catalanes. El presidente del Gobierno no ha pasado por alto la polémica suscitada en torno a la lengua en la enseñanza catalana y, aunque ha evitado hacer referencias a la sentencia y al modelo lingüístico que defiende (si inmersión o no), sí ha salido en defensa del niño de Canet de Mar que ha sido acosado por el independentismo por pedir más clases en castellano en su aula. “Tenemos que denunciar cualquier campaña de acoso”, ha dicho.

El presidente del Gobierno ha evitado ser claro ya que es consciente que el tema de la lengua es un debate envenenado para el PSC, a pesar de que los socialistas han mostrado hasta ahora mucha mayor claridad que el propio Sánchez. “Siempre reivindico que los socialistas hemos estado y estamos donde siempre estamos. Y hemos estado donde está la mayor parte de la sociedad que es con el sentido común y este sentido común nos dice que tenemos que denunciar cualquier tipo de acoso y defendiendo la legitimidad democrática y defendiendo que la lengua es un formidable vehículo para la convivencia. Ahí es donde va estar el socialismo, construyendo convivencia desde el respeto”, ha afirmado, 24 horas después de la manifestación independentista en defensa del catalán con el apoyo del Govern.

Es decir, ha evitado exigir el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre de 2020 y que ordena a la Generalitat que en todos los centros educativos catalanes se imparta al menos un 25% de las horas lectivas en español. Se debe dar cumplimiento a la resolución judicial antes de que finalice el mes de enero, pero el Gobierno sigue sin cerciorar si va a exigir su aplicación mientras la Generalitat amaga con desobedecer. El PSC, en cambio, sí ha pedido ya el cumplimiento de la sentencia, a pesar de que genera bastante polémica porque los socialistas estuvieron en los 80 en la base del consenso que impulsó el modelo de la inmersión lingüística, que radica en que el catalán es la lengua vehicular.

En cualquier caso, Sánchez ha aterrizado en Barcelona para arropar a Illa, se ha deshecho en afectos al PSC (”me siento tan del PSC como del PSOE”, ha dicho) y ha animado al flamante primer secretario a convertirse en el próximo president de la Generalitat. También ha aprovechado para reivindicar el balance del Gobierno y, eufórico, ha asegurado que España está “mejor que hace un año” y ha vaticinado: “Estaremos mejor dentro de un año”, ha afirmado, a pesar de que la sexta ola amenaza con fuerza. El presidente del Gobierno ha subrayado logros como que hace un año había un millón de personas en ERTE y hoy hay 20 millones de empleados; que hace un año no había vacunas y hoy hay más de 38 millones de españoles con pauta completa; o, que nuestro país se ha convertido en el primer estado europeos en recibir los fondos europeos.

Illa, en su turno de palabra, también ha reivindicado que “hoy comienza el camino para gobernar Cataluña” y ha querido apelar a la unidad de Cataluña y España y situar al PSC como garantía de la unidad de España, en esa búsqueda por reconquistar al votante que se marchó a Ciudadanos. “El PSC nunca le ha fallado a Cataluña ni a España porque ha estado al lado de la democracia, de la convivencia, de la fraternidad con España y Europa”, ha afirmado, en referencia, sobre todo, a estos últimos 10 años convulsos con el “procés”. “Somos el PSC que une y reúne a los catalanes y reúne a los catalanes con España y con Europa”, ha afirmado.

En este sentido, ha querido reforzar ese discurso más constitucionalista del PSC para corregir esas desviaciones del pasado, cuando coqueteó con el nacionalismo catalán (Miquel Iceta ha representado esa transición, esa desvinculación de la línea más nacionalista del partido e Illa tiene el papel de consolidarlo). Illa ha resaltado, con palabras tanto en castellano como en catalán, momentos en los que el PSC ha tenido un papel relevante en la política catalana como española: ha recordado los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Transición, el despliegue de la sanidad universal o la transformación del Ejército con Narcís Serra y Carme Chacón.

Sobre la polémica de la lengua, Illa ha querido llamar a la unidad: “El PSC no ha fallado nunca a Catalunya. No le falló con el retorno del presidente Tarradellas, símbolo de entendimiento entre catalanes y catalanas, y de los catalanes con el resto de Españoles. Catalunya es suficientemente grande para que quepa todo el mundo y demasiado pequeña para que sobre alguien. El PSC no falló a Catalunya con la escuela catalana evitando segregar a los niños por la lengua. Tampoco fallará ahora en este tema”.