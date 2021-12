Lo que se sabe del caso del niño de Canet y el acoso a la familia por el castellano

El acoso a la familia de Canet por solicitar más presencia del castellano en la escuela de su hijo de 5 años ha estallado en medio de la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tumba la inmersión e impone dos asignaturas en español en todo el sistema educativo. Un fallo marco, que crea doctrina y que se ha entrecruzado con una petición particular, en nombre de un menor de 5 años de la localidad costera y que cursa P5 en la escuela pública infantil Turó del Drac.

Y es que el caso ha saltado a la calle tras una fuerte campaña de acoso y hostigamiento de independentistas radicales al menor, que ha llevado a la familia afectada a solicitar amparo judicial y a la Asamblea por una Escuela Bilingüe a presentar una denuncia ante la Fiscalía. Un conflicto, lingüístico y social, con dudas, interrogantes y preguntas por resolver.

Periplo judicial: ¿Cuál es el origen?

La familia de Canet siguió el procedimiento habitual que siguen los ciudadanos que quieren más castellano para sus hijos en Cataluña: solicitarlo formalmente a la Generalitat -que deniega las peticiones- e iniciar después un periplo judicial para lograrlo vía TSJC. Reclamó el 50% en español y el fallo del tribunal, con fecha de 14 de octubre, lo dejó en un 25%. En total, la AEB cuantifica en más de 2.300 los alumnos catalanes que han recibido al menos una asignatura troncal más en castellano que únicamente la de Lengua, a partir de sentencias individualizadas en los últimos años.

La inmersión, ¿tumbada?

Sí, pero por otra resolución del Supremo, que s e conoció entre medias, en concreto el pasado 23 de noviembre al desestimar el recurso de la Generalitat y avalar así el fallo del TSJC que ordena aplicar un 25% de castellano en todo el sistema educativo. Un marco que el independentismo está usando para agitar de nuevo el debate y espolear la calle a favor de una causa común: el catalán.

¿Cuándo estalló la polémica?

La polémica estalló coincidiendo con el largo puente de la Puríssima. Una de las chispas fue en las redes sociales: algunos padres de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar crearon un perfil de Twitter desde el que llamaron a tomar medidas para impedir la aplicación de la sentencia y no descartaron no llevar a sus hijos a las clases que se impartan en castellano. Otros usuarios pidieron aislar al menor, dejarle solo en clase y hacerle el vacío. Luego está el mensaje del tuitero independentista, Jaume Fàbrega, que llamó a apedrear la casa del menor. “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”, aseguró en el tuit Fàbrega, un exprofesor de la UAB que impartía a asignatura de Gastronomía y Enología del grado de Turismo y que ya tuvo que dimitir del puesto en 2018 por mensajes xenófobos contra Ciudadanos.

El plan de una escuela infantil de 20 clases

Desde el jueves 9, los alumnos del Turó del Drac del grupo del menor -no todo el centro- reciben seis horas y media a la semana de educación en castellano dedicado a artes visuales, plástica y psicomotricidad. El resto, un 75% del tiempo lectivo, sigue siendo en catalán. El jueves, en el colegio, varios padres y madres opinaron sobre el caso y evidenciaron el conflicto y la división.

¿Y la Generalitat?

La resolución iba dirigida, como ocurre en todos los casos, a la dirección del centro, que ha aplicado el 25% decretado por el TSJC. La Generalitat, eso sí, ha abandonado a la familia acosada e incluso se ha llegado a reunir con el centro, ha clamado contra el fallo judicial y ha alentado las protestas. Los partidos que conforman el Govern -más la CUP- participaron en la manifestación contra el castellano en los aledaños del colegio.

¿Qué medidas legales se han tomado?

Vox, Hablamos Español y la AEB han presentado denuncias ante la Fiscalía contra la campaña de acoso al niño de la escuela de Canet de Mar. También la AEB contra el consejero y otros cargos del departamento de Educación por un delito de obstrucción a la justicia para que no se cumplan las resoluciones de los tribunales. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de la localidad barcelonesa “adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad” de la familia ante la campaña de acoso por haber pedido un mayor porcentaje de castellano en clase, en concreto un 25%.

La protección de la identidad de la familia

El señalamiento sigue y no cesa. El mismo día, el viernes, un medio digital catalán de la izquierda independentista publicaba en una escueta nota de tres líneas con la hipotética identidad del padre del niño. En el texto aparecía el nombre y apellidos, el partido político y la profesión según “se informa por grupos de whatsapp”, aportaba únicamente el medio. En redes también han aparecido otras informaciones sobre otros supuestos negocios familiares. La asociación Hablamos Español lo ha denunciado ante la Fiscalía y la AEB ha informado a las “autoridades competentes”.