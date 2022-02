La televisión pública de Colau despide a 12 trabajadores

El lento languidecer de la televisión pública de Barcelona, betevé, ha escrito un nuevo capítulo con el despido de doce trabajadores de la plantilla que se suman a los nueve que cesaron en julio del año pasado. La televisión, además, prescinde de alguno de sus programas de referencia como Àrtic, La Familia Barris y La Cartellera. Quién sabe si, tal y como explicó hace unos meses este periódico, la situación se podría haber revertido si el canal público contase con un departamento comercial en condiciones en lugar de vivir casi exclusivamente de las aportaciones del Ayuntamiento de Barcelona.

El director de betevé, Sergi Vicente, en cualquier caso, ha lamentado que la decisión de despedir a 12 trabajadores ha sido “una decisión muy dura”, fruto de no haber llegado a un acuerdo con el Comité de Empresa: “Nos habría permitido soluciones menos traumáticas”. El pasado verano, Vicente, remitía una carta abierta a los trabajadores en la que, tras despedir a nueve trabajadores (de 250), ponía negro sobre blanco. «Nuestra partida de personal (13 millones de euros) representa más del 75% del presupuesto. No deja margen de maniobra porque todo se va en sueldos, ya que la programación representa cerca del 9% del presupuesto», lamentó el director de la televisión local. En concreto, Vicente explicaba que «la partida de personal ha pasado de representar un 57,5% del presupuesto en el año 2019 a un 74,8% de el año 2021, un aumento que, en cifras absolutas, representa pasar de 9,4 millones a 13,5 millones de euros. Este 74% no nos deja margen para hacer televisión al nivel que necesitamos y que se nos exige. Este 2021, podemos dedicar a programación un 8,9% del presupuesto total de betevé (1,6 millones de euros)».

En esta ocasión, Vicente ha asegurado que “debemos revertir la dinámica en la que se encuentra inmersa betevé y garantizar su futuro y relevancia”. En el comunicado también ha explicado los planes de futuro del medio: “Las medidas que se han tomado hoy nos llevan a prescindir de varios formatos para poder realizar un nuevo magacín de tarde”. De este modo, betevé quiere apostar por la franja de tarde, con el estreno en septiembre de un “gran formato en directo, que tendrá como foco la cultura”.

En este sentido, Sergi Vicente ha anunciado también una “renovación profunda de la programación de betevé” para mejorar las audiencias y los ingresos: “Es la hora de iniciar una nueva etapa y ya ha comenzado”. El director, además, ha recordado que el Consejo de Administración de betevé y el Ayuntamiento de Barcelona “me exigen” tomar las decisiones necesarias “para hacer realidad el proyecto con el que gané el concurso para ser director de ésta casa”.

Una vez oficializados los despidos, el Comité de Empresa de betevé ha convocado una asamblea de urgencia con la plantilla. El presidente del comité, Roger Matamoros, ha dicho que los trabajadores “no aceptamos de ninguna de las maneras” las medidas tomadas por la dirección y ha reclamado la “reincorporación inmediata” de las 12 personas. El Comité de Empresa también ha pedido la implicación de la alcaldesa, Ada Colau, y del primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, para resolver el conflicto laboral del medio público.