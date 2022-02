El Govern recula y se abre a ampliar la consulta sobre los Juegos Olímpicos de 2030

La candidatura de Cataluña para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 debería ser percibida como una oportunidad y generar un amplio consenso político, pero no se da el caso, ni mucho menos. La CUP y los Comunes, socios imprescindibles del Govern, están tratando de poner todo tipo de trabas al proyecto olímpico y ahora están tratando de forzar a la Generalitat a que amplíe la consulta prevista para esta primavera a otros territorios afectados por la candidatura.

En concreto, ambos partidos aspiran a que las comarcas del Berguedà (Barcelona), Solsonès (Lleida) y Ripollès (Girona) formen parte del proceso participativo y sus habitantes puedan votar también en el referéndum para decidir si Cataluña debe acoger las Olimpiadas o no. Actualmente, solo están llamadas a votar Aran y las comarcas del Alt Pirineu, con una población total que apenas llega a los 70.000 habitantes y, por lo que parece, bastante favorable a albergar las Olimpiadas.

La incorporación de estas tres comarcas podría alterar el resultado de la consulta ya que son territorios con menor impacto de las actividades olímpicas y pueden tener menores incentivos a votar a favor de la candidatura. En cualquier caso, los Comunes han conseguido sacar adelante una resolución que, en su punto número cuatro, insta al Govern a incluir a esas tres comarcas a la consulta. Y, el propio diputado impulsor, Marc Parés, ha querido advertir a los partidos que integran el ejecutivo que no hay margen para interpretaciones: ha pedido la lectura de este punto antes de su votación, ha opinado que el texto no da lugar a interpretaciones y que votar a su favor implica que las comarcas participen en la consulta: “Les pido que sean honestos, que sean republicanos, en el fondo, y que si aprueban este punto estas comarcas voten”.

Y es que el punto ha recibido los votos de Comunes, ERC, JxCat y CUP, mientras que Cs se ha abstenido y PSC-Units, Vox y PP han votado en contra.

JxCat ha votado a favor, aunque su diputado Jordi Fàbrega ha sido muy contundente en la defensa del proyecto olímpico. Habitante de la Seu d’Urgell (uno de los municipios con mayor impacto en este proyecto) y conocedor de los déficits del Pirineo catalán, ha hecho una exposición muy detallada de los beneficios que tendrían los Juegos Olímpicos para revitalizar a una zona que ha ido perdiendo población durante las últimas décadas. En este sentido, ha subrayado que “el turismo no ha vaciado el Pirineo”, tal y como argumentan los contrarios a las Olimpiadas, sino que se ha vaciado por la falta de oportunidades. También ha dicho que no es necesario construir nada más porque hay instalaciones suficientes para acoger a 3.000 deportistas y, sobre todo, ha recalcado que el impacto a nivel de “marca” sería muy importante, lo que fortalecería las actividades económicas de la zona. “Los Juegos Olímpicos pueden ser el acelerador de todos los proyectos”, ha resumido y ha puntualizado que “ningún experto dice que no nevará en 2030″ pese a las alteraciones climáticas que pueda haber.

Mientras JxCat tiene claro su posición a favor de las Olimpiadas, en Esquerra hay muchas más dudas. Con un electorado frontera con Comunes y CUP, es consciente de que la operación puede ser arriesgada para sus intereses y, de ahí, que en ocasiones muestren dudas. En este sentido, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha dicho que no contribuirán a diluir la voz de los ciudadanos de Alt Pirineu y el Aran (Lleida) porque deben ser los protagonistas y ha reivindicado: “Somos conscientes de que el impacto va mucho más allá, y por eso tenemos que poder garantizar que la del Prepirineo sea escuchada”.

Este mismo jueves, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha querido puntualizar que, pese a la voluntad de “consensuar” con estas comarcas su papel en la consulta de los Juegos, no hay garantía de que esto signifique que vayan a participar en la votación. En este sentido, ha defendido que el Govern decidió limitarla al Alt Pirineu y Aran, en una maniobra de equilibrismo para tampoco descontentar a sus socios de JxCat.

Lo cierto es que los Comunes y la CUP, además de estar en contra de las Olimpiadas por el impacto ambiental, también son muy críticos por la gestión que está haciendo el Govern hasta ahora ya que le acusan de falta de transparencia. Reclaman, entre otras cosas, que se publiquen los informes elaborados hasta ahora y den más información sobre la propia candidatura.