Junqueras y Otegi se citan en Barcelona y avisan a Sánchez: “El Gobierno tiene la pelota en su tejado”

En un momento en que Pedro Sánchez da por encarrilada la legislatura pese a que todavía tiene votaciones importantes en el Congreso, el presidente del Gobierno ha enfriado sus relaciones con Esquerra y EH Bildu, sus socios prioritarios, y ha empezado a tratar de sortear los compromisos con ambas formaciones. Sin embargo, los independentistas tratan de hacerse valer lanzando advertencias, aunque sin elevar demasiado el tono, por el momento: “El Gobierno tiene la pelota en su tejado”, ha resumido este viernes Arnaldo Otegi, que se ha reunido con Oriol Junqueras en Barcelona para tratar de renovar la estrategia compartida que mantienen en el Congreso de los Diputados y para advertir al Gobierno de que, sin contrapartidas en materia nacional, tampoco habrá apoyo en Madrid.

Tanto Junqueras como Otegi han ahondado en la necesidad de mantener la vía negociada con el Estado porque así lo ampara la comunidad internacional, aunque también se han mostrado críticos con el Gobierno y han advertido tanto a PSOE como Podemos de que, además de la agenda estatal en aspectos sociales y económicos, se debe atender “las agendas nacionales” que defienden los independentistas. Y, en este sentido, han querido reivindicar que el respaldo de la izquierda separatista es determinante para frenar la llegada de PP y Vox al Gobierno, por lo que han apremiado a Sánchez a satisfacer sus exigencias.

En cualquier caso, Junqueras ha matizado que tampoco Vox “condiciona el posicionamiento político” de ERC, dejando claro que tampoco le pesara a su partido dejar caer al Gobierno pese a que el contexto electorala pueda ser favorable a la derecha. Y, en este sentido, ha dejado claro que el “clima de confianza” que haya entre Gobierno y ERC en función de los avances en la mesa de diálogo influirá en las relaciones, aunque tampoco será determinante. “Votaremos a favor de todo aquello que se abueno para la ciudadanía catalana y en contra de aquello que sea malo para la ciudadanía catalana. Seguro que el clima de confianza es muy relevante para que la negociación sea efectiva. Si hay motivos para la confianza, es más fácil a llegar a acuerdos. Es evidente que todo esta ligado en la vida”, ha señalado Junqueras.

Otegi, en la misma línea que Junqueras, ha evitado dinamitar la relación con el Gobierno, aunque querido dejar también sus advertencias. “EH Bildu tiene alguna virtud y una de esas es que decimos lo que hacemos y no tenemos ningún inconveniente en medir esa votación por si defiende los intereses de los trabajadores y de nuestro país. Hemos votado que no a la reforma laboral porque se ha incumplido el programa electoral y los acuerdos que se suscribieron”, ha señalado Otegi, que ha lamentado que el Gobierno no fuera más allá con la reforma del nuevo marco laboral.