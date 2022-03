El COE avisa a la Generalitat: “La candidatura olímpica es de España”

“Nuestros rivales no son ni Sapporo ni Vancouver, nuestros rivales somos nosotros mismos”. Así de claro se ha expresado este viernes el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 para los que ha pedido “unanimidad y entendimiento” ante la comunidad internacional. Un mensaje directo y con el Palau de la Generalitat como destino tras los amagos del Govern de marginar a Aragón. “Por mucho que se quiera, la candidatura la presenta del COE, está siempre el país”.

“Nadie puede hacer una candidatura en una zona determinada si no piensa que estamos en España”, ha advertido Blanco al respecto. Y lo ha hecho en unas jornadas sobre los JJOO que organiza el PSC con Salvador Illa al frente y la participación del expresident José Montilla y del actual ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, esta última prevista para última hora de la tarde.

El presidente del COE ha basado gran parte de su discurso en pedir “unanimidad y entendimiento” -nuestra seña de identidad no debe ser “la nieve ni el hielo”, sino “los valores, el entendimiento, el respeto y el diálogo”- y en advertir de que el Comité Olímpico Internacional no admitirá ningún desliz en este sentido. “Si somos capaces, en un momento de confusión y enfrentamiento, de tener una idea común y trabajar todos en pos de esa idea, recorriendo el camino en común, entonces hemos ganado la candidatura, tenemos muchas opciones”, ha reiterado.

Un aviso a la Generalitat, con quien ha dicho que los contactos siguen y las reuniones avanzan entre el Govern de Pere Aragonès, el Ejecutivo de Aragón de Javier Lambán y la Moncloa. “Ante el COI tenemos que plantear las cosas con unanimidad”, ha zanjado tras advertir que todas las miradas del organismo ya están puestas en Cataluña y Aragón.

Blanco se refiere a las algaradas del Govern de Pere Aragonès al marginar a Aragón y revindicar la capitalidad de Cataluña, la marca y el foco en detrimento de la comunidad vecina pese a no rechazar explícitamente una colaboración oficial para poder optar a ello. “Si podemos colaborar con otros territorios y desarrollar disciplinas, fantástico. Pero siempre con ese peso ponderado que tiene el Pirineo catalán y Cataluña como país deportivo”, aseguró la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, destapando la caja de los truenos.

Iceta cuestiona la consulta

Ahora, el Govern anda dividido también con la consulta que quiere realizar en el territorio, con la incógnita de si extenderla o no más allá de la Vall d’Arán. En este sentido, justo hoy Miquel Iceta ha dicho que no ve “necesaria” una consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona 2030 como tiene prevista la Generalitat.

En declaraciones a Ser Catalunya recogidas por Europa Press, ha afirmado que se debe escuchar al territorio, y ha dicho haber recibido mensajes de alcaldes del Pirineo que muestran que “vibra muy a favor” de los JJ.OO. “Me parece que no es ni mucho menos necesaria y que puede ser un obstáculo, porque a qué municipio consultas y a cuál no, por qué motivos, si se tienen que hacer cosas en Barcelona ¿no se preguntará?. La política está para resolver problemas, tomar decisiones e interpretar bien los deseos ciudadanos. En este sentido, la consulta me parece absolutamente sobrera”, ha dicho. Una posición compartida y defendida en el PSC en el Parlament.