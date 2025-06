La trama de Koldo y Cerdán se activó contra Lobato por criticarles

Las tensiones entre el PSOE y La Moncloa aparecen reflejadas en el "informe Cerdán" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Koldo García fue el encargado de transmitir a Santos que tenía enemigos en el entorno de la Presidencia del Gobierno. Dos de ellos con nombre y apellidos: Fran Martín, el actual delegado del Gobierno en Madrid, y Juan Lobato, cuando ejercía de líder de los socialistas madrileños.

Esta confrontación se produjo en febrero de 2022. José Luis Ábalos ya no estaba en el Gobierno, Koldo se buscaba las habichuelas con los empresarios de las "mordidas" y Santos Cerdán ejercía como secretario de Organización del PSOE. El exasesor del ministro se reunió con el dirigente socialista para recriminarle el trato que se le estaba dispensando a su antiguo jefe.

Después de casi media hora de debate, con las discrepancias entre ambos, los dos protagonistas del audio comienzan a hablar sobre temas personales como la familia. En el marco de esta conversación, Koldo rompe la baraja y cambia de tercio para señalar a Fran Martín. "Ah, por cierto, ten cuidado con Fran, en Moncloa", señalaba la mano derecha de Ábalos.

"Me han comentado que es un hijo de puta con patas", afirmó el que fuera chófer del ministro. Fran Martín, actual delegado de Gobierno en Madrid, desempeñaba en esa fecha el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno. Estuvo en ese puesto desde 2021 hasta marzo de 2023.

Fruto de este trabajo tuvo que declarar hace semanas como imputado ante el juez Juan Carlos Peinado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno. Martín negó su participación en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez.

Una vez que Koldo lanzó este improperio sobre Martín, que es una persona de la confianza de Pedro Sánchez, Santos Cerdán respondió: "Sí, eso lo sé, pero eso ya lo sabía yo". "El problema está, que ha dicho algún comentario feo de tu persona", le instó el exasesor.

El por entonces dirigente socialista preguntó a su "amigo" por las valoraciones que tenía sobre él este cargo de Moncloa. Posteriormente, Koldo afirmó que las críticas las dijo a través del "nuevo" secretario de Madrid del que no se acordaba su nombre. "Lobato", se solaparon ambos, según la grabación que está en poder de la UCO.

Santos ayudó al delegado del Gobierno

"Lobato estuvo hablando con él, porque es de aquí, de Madrid y debe ser amigo suyo y lo comentó a través de un chico, eh, que es de, de, Jacobo, que es del PP, pero que lo conoce a él, que se lleva muy bien, porque hace el acto de Santander. Un acto en Santander que es de nuevas empresas y tal, que fue Pedro este año ¿vale? Entonces ese hijo de la gran puta, Fran, habló mal de ti", le confesó a Santos Cerdán.

Francisco Martín Delegación del Gobierno

A continuación, Koldo reprodujo las supuestas palabras del asesor de Sánchez: "Es que Santos es un poco julay, que no sabe ná, porque el tío no tiene ninguna presencia". "Algún comentario despectivo de tu persona", zanjó el hombre que estaba grabando la conversación.

"Ayudo a la gente, porque le ayudé yo para que se quedara ahí", respondió Santos Cerdán a lo que Koldo reiteró que debía tener cuidado con él. "Ya lo sé yo", le confirmó el dirigente socialista. Después de estas frases ambos salieron del establecimiento.

Toda la conversación quedó grabada por el que fuera asesor de Ábalos en su teléfono móvil marca Apple, modelo IPhone 12 Plus. No fue el único momento captado en el que se puede comprobar las tensiones que existían entre Ferraz y Moncloa.

En otro de los puntos álgidos de los audios Santos Cerdán traslada a Koldo que había tenido un enfrentamiento directo con Félix Bolaños cuando ya era ministro de Presidencia y Justicia. Al parecer el dirigente socialista tenía información de que hablaba mal de él a sus espaldas.

El choque de Cerdán y Bolaños

"Le tuve que coger el otro día y decirle: ¿tienes algún problema conmigo", desveló Santos. Este fragmento también se incluye en el encuentro que mantuvieron en 2022 cuando Koldo García estaba alejado del ministerio.

Santos Cerdán, Bolaños y Montero en el Congreso. David Jar David Jar Fotógrafos

Otra de las secuencias que han develado los informes de la Guardia Civil son las valoraciones y movimientos de José Luis Ábalos al frente del ministerio. El exministro socialista criticó de forma conjunta con Nadia Calviño las reacciones de Pablo Iglesias sobre la okupación.

El audio, grabado por Koldo, es una conversación telefónica con Nadia Calviño en el que se pone la ocupación ilegal en el foco. Los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda en España aumentaron un 7% en 2024, con 16.426 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, cada vez se repiten más casos de inquilinos morosos, también conocidos como inquiokupas. En el audio José Luis Ábalos explica su postura.

"Nosotros siempre insistimos en que estamos dispuestos a considerar aquellos que tengan un título jurídico, porque si no, estamos legalizando las okupaciones", afirma Ábalos nada más comenzar el audio. Posteriormente, muestra a Nadia Calviño su discrepancia con otras ideas: "Eso que plantea Esquerra o Podemos y tal, ellos plantean que no se toque a nadie estén como estén". Nadia Calviño le responde: "¿Por qué no preparamos tu equipo y el mío a ver si podemos hacer una contraofensiva". Un fragmento más propio del "House of Cards" a la española que del "caso Koldo".