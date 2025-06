La lealtad de Koldo a Santos Cerdán: "Gracias a ti lo tengo todo pagado"

«Tengo todo pagado gracias a ti». Así mostraba su agradecimiento Koldo García a Santos Cerdán, entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE, el 26 de abril de 2021, tres meses después de que el dirigente socialista pidiera explicaciones al entonces asesor de José Luis Ábalos ante los rumores que le habían llegado –según ha puesto de relieve la Unidad Central Operativa (UCO)– de que Koldo habría solicitado dinero a «empresas pequeñas a cambio de adjudicarles contratos».

Este comentario, que la Guardia Civil considera «de especial relevancia», se produce en el contexto de una conversación en la que Santos Cerdán advierte a Koldo de que el exmilitante socialista Cristian Corvillo –conductor de Pedro Sánchez en su recorrido por Andalucía en su campaña de las Primarias del PSOE en 2017– «tenga cuidado con lo que habla de mí».

«No me creo que se meta contigo. Yo le dije mil veces lo que eres para mí y la verdad estoy un poco cansado», le intenta tranquilizar Koldo respecto a Corvillo, a quien la UCO vincula con el círculo de empresarios próximos a Víctor de Aldama y con la compra por parte de la «trama» del chalet que Ábalos y su familia disfrutaron en la urbanización La Alcaidesa de La Línea de la Concepción (Cádiz) supuestamente como dádiva por la adjudicación de contratos públicos.

«Si se mete contigo está cometiendo un gran error», asegura Koldo García a Santos Cerdán. Y le traslada su lealtad: «Santi con todo el respeto de bien nacidos es ser agradecido y no se te olvide que tengo todo pagado gracias a ti». «Por traerme aquí», añade en referencia a su desembarco en Madrid desde Navarra cuando Santos Cerdán es elegido secretario de Coordinación Territorial. «No hace falta que me lo agradezcas, te lo has ganado», contesta Santos Cerdán. «Lo siento pero no opino lo mismo sin tu oportunidad no lo podría hacer».

"Nos estamos jugando mucho"

Pero el dirigente socialista insiste en sus quejas sobre Corvillo, a quien la UCO vincula con Ábalos y con el propio Koldo: «Pues lo está haciendo, además diciendo que Ábalos y yo estamos en guerra y que él representa a Ábalos en Córdoba».

«Nos estamos jugando mucho en Andalucía y Cristian lo está jodiendo en Córdoba», reitera Santos Cerdán, para quien «le está haciendo mucho pero mucho daño a José Luis». «Pues se le parte la cara y solucionado», apunta un vehemente Koldo.

Esta conversación se produce tres meses después de que, el 21 de enero de ese mismo año, Santos Cerdán llamara la atención a Koldo por el cobro de supuestas mordidas a empresas pequeñas, lo que según había trasladado Ábalos a su asesor, había generado «miedo y preocupación» en el entonces dirigente socialista.

Pero la Guardia Civil matiza esos supuestos reparos a la «integridad» de Koldo por parte de Santos Cerdán, pues los agentes detallan que en el modus operandi para el supuesto cobro de comisiones «parecen diferenciarse dos operativas», una asociada a Santos Cerdán, «que sería el encargado de gestionar los pagos y que no estaría siendo objeto de reproche», y otra «aparentemente desvinculada» del dirigente socialista «mediante la cual Koldo se habría lucrado, supuestamente, por adjudicar obras a otras empresas», habiendo generado ese «miedo y preocupación» en el entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE.

Santos Cerdán, a Koldo: "Te lo has ganado" La Razón

"Muchísimo miedo y preocupación"

Prueba de que ese tirón de orejas no pasó factura a su relación, apunta la UCO, es que en la conversación de abril antes apuntada Santos Cerdán alertó a Koldo de que «Cristian» había «hablado mal de él» y había dicho que él y Ábalos «estaban enfrentados». Algo que Koldo aprovechó «para defender» a Santos Cerdán y ofrecerse para «solucionar el problema» con Cristian Corvillo.

La Guardia Civil hace hincapié en la conversación grabada por Koldo García ese 21 de enero en relación a ese supuesto cobro de comisiones a empresas pequeñas por parte de Koldo. «Me llamó el jefe, me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos», asegura Koldo a Santos Cerdán.

En esa conversación, Koldo «detalló las cantidades de dinero que Ábalos y él habían recibido procedentes de adjudicaciones de obra pública, que se correspondería únicamente con lo entregado por Santos Cerdán». «Yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas», afirma Koldo. «No, yo no me las sé de memoria», apunta el dirigente socialista.

Aunque Koldo admitió haber ayudado a multitud de empresas pequeñas, dijo no haber recibido nunca una compensación por ello. Pero al mismo tiempo, destaca la UCO, «sí que reconoce haber recibido 25.000 euros de Santos, más otros 5.000 que éste le habría dado en Navidad». Para los agentes «resulta llamativo que por parte de Santos se le estuviera recriminando a Koldo haber pedido dinero a empresas por adjudicarles contratos, a la par que reconocen haberse entregado dinero» de licitaciones.

"¡Hay que parar el ruido!"

"No me he quedado con ningún duro", se defiende Koldo, que amaga con quitarse de en medio. "Si queréis a partir de ahora yo no soy intermediario y vosotros os entregáis mutuamente", amenazó. De lo que la Guardia Civil colige que Koldo García "habría sido el encargado de realizar las entregas de dinero" entre Santos Cerdán y Ábalos.

Esa conversación se retomó menos de una hora después, ya con Ábalos, y también fue grabada por Koldo, quien "siguió defendiendo que si se le cuestionaba, se marcharía". Y mencionó además que había varias empresas "agradecidas" con Ábalos por la ayuda que se les había prestado. El propio Ábalos, señala la UCO, "pretendió no conocer las empresas concretas a las que había ayudado": "Que si sé... que... que estoy ayudando a alguien, pues también quiero saber a quién ayudo".

Y como quiera que Koldo García insiste en "repasar cuánto dinero les había entregado" Santos Cerdán, este le conmina a "no hablarlo en alto y apuntarlo en un papel para después romperlo si fuera necesario".

Pasados unos minutos, Ábalos abandona la conversación, momento en el que el entonces dirigente del PSOE vuelve a preguntarle a Koldo "por su patrimonio" y por si "había cogido dinero de algún empresario". Porque aunque Santos Cerdán "habría tratado de defender" a Koldo, había comenzado a cuestionarle en el momento que le llegó "ruido" de Aragón, País Vasco y Andalucía.

El malestar del asesor de Ábalos queda evidenciado cuando le reprocha a su interlocutor que "antes de hablar con el ministro y asustarle tendría que haber hablado directamente con él". A lo que el dirigente socialista replica -señala la UCO- que "debían parar el ruido sobre presuntas conductas corruptas": "Coño, ¡hay que parar el ruido! y punto, ya te lo he dicho", le ordena tajante.