¿Por qué mataron a Helena Jubany?

El de Helena Jubany es uno de esos crímenes sobre el que pesa la etiqueta de mediático. Sin embargo, durante años, demasiados años, apenas despertó el interés de los medios de comunicación. Era uno de esos casos sin resolver que se había quedado perdido en la memoria de todos, incluso de aquellos que pensaban que se trataba de algo relativamente fácil de resolver. No fue así y hoy no sabemos quién mató a la joven bibliotecaria. Ahora afortunadamente todo ha cambiado y podría ser que estuviéramos a las puertas de la resolución de un misterio que se remonta hasta la madrugada del 2 de diciembre de 2001, cuando el cuerpo sin vida de Jubany fue lanzado al vacío desde lo alto de un edificio de Sabadell.

Una de las personas que más sabe sobre tan controvertido asunto es el periodista Yago García Zamora quien lleva años investigando, una labor que empezó cuando muchos habían olvidado aquel asesinato. En «¿Quién mató a Helena Jubany?» (publicado en castellano por RBA y en catalán por Ara Llibres), el autor recopila todo lo que sabe sobre el crimen y aporta todos sus conocimientos para señalar a los posibles responsables de lo que es indudablemente un caso de violencia de género. El próximo 1 de abril tendrá que declarar ante el juez uno de los principales sospechosos en un juzgado de Sabadell.

García Zamora, en declaraciones a este diario, aseguró que «el libro ya preveía el hilo que faltaba, el punto de inflexión. Nos esperábamos novedades. No sé si estamos cerca de la resolución porque al final se necesitan pruebas suficientes, no solo indicios. Pero no se puede olvidar que la instrucción y la investigación inicial fue muy mala. La duda es si los actuales investigadores encontrarán pruebas suficientes».

El periodista llegó al caso de casualidad en 2016, mientras era estudiante en la Universitat Autònoma de Barcelona y buscaba, junto con Anna Prats, un tema para realizar su Trabajo de Final de Grado. «En artículo en “Público” se hablaba de casos que habían quedado sin resolver, entre ellos el de una bibliotecaria que había sido estudiante en la misma facultad en la que estábamos nosotros. Nos impresionó porque antes habíamos oído hablar del asunto. Así que empezamos a tirar del hilo viendo que no había nada. La principal fuente de información era el blog de un amigo de Montse Careta, una amiga de Helena que había sido acusada y que acabó suicidándose en la cárcel. Fue entonces cuando conocimos a las familias que estuvieron muy abiertas a colaborar», dijo el autor del libro.

A partir de esa investigación y también gracias al programa de Carles Porta «Crims», el asesinato de Helena Jubany empezó a tomar otra dimensión para la opinión pública. A este respecto, Yago García Zamora declaró que «la situación ahora es un poco surrealista. Nos encontramos en su momento con un caso que estaba muerto y en el que había una doble injusticia porque había una mujer muerta y otra con el cartel de asesina. Nos impresionaba mucho eso y nos motivó a meternos en el caso porque las familias merecían ser escuchadas. Chocamos con un muro que son los fallos de la investigación. Parecía imposible resolver el caso. Ahora que sea mediático es sorprendente y grato. A raíz de “Crims”, aunque nosotros estábamos antes, pasa de la irrelevancia al foco. Ahora, gracias a la presión mediática, estamos más cerca que nunca de resolver el caso».

En esa resolución será clave la declaración ante el juez de Xavi J., sospechoso de haber enviado unos anónimos a Jubany poco antes del asesinato. Las investigaciones de García Zamora señalan a otra persona, Santiago L. como otro de los sospechosos.

¿Por qué fue asesinada Helena Jubany? «Puede parecer extraño, pero en estos momentos es más fácil el quién que el por qué. No tenemos pruebas para saber quién la mató porque la Justicia funciona de una manera distinta que el resto del mundo. Lo que sí tenemos son indicios para saber quién fue. Por otra parte, el por qué es muy complicado, es muy difícil. Lo más parecido a un móvil es el rechazo de Xavi por parte de Helena. Eso les algo que él mismo explicaba de una manera natural. Tengo claro que estamos ante un crimen machista. Helena fue drogada para poder abusar de ella y matarla. Es decir, participaron hombres», añadió el periodista.