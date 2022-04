JJ Iglesias (Rockliquias) (II): “A nivel musical Rush no tienen comparación”

Seguimos con nuestra serie de charlas con una de las grandes enciclopedias musicales de España, JJ Iglesi.as Hoy vamos a hablar un poco de Rock Progresivo clásico, quizá su estilo favorito.

- Qué importancia tiene Rush en tu vida?

- A nivel biográfico, mucha. Mi primer disco escuchado de ellos fue “Hemispheres”, en casa de Juan Carlos Miñana (Rockliquias boss). Y ésa misma semana me compré “A Farewell to Kings”, era 1978. Como siempre ocurre, lo primero que escuchas de una banda emblemática se convierte en tu personal elección. Así que esos dos discos puede que lo sean para mí, porque cuenta definitivamente el factor sentimental. En el musical, ya se pone la cosa más complicada. Siempre han sabido amoldarse muy bien a todas las épocas. Sabiendo ser ellos mismos en una lógica evolución. Pero sin cambios de chaqueta descarados. Eso en sí ya es un arte que pocos saben hacer. En los primeros 80, en el único bar de rock duro que había en Zaragoza, el Utopía, (luego vendrían a decenas en la zona heavy!), me llamaban algunos asi, “Rush”. Supongo que porque siempre me ha gustado predicar en el desierto! Y a todo el mundo se los recomendaba. Por supuesto, nadie los conocía. A pesar de que allí, en el histórico Utopía, (que todavía existe como sala de conciertos), tenían “All the World’s a Stage”!!! Algo que era muy exótico por entonces, y que solían ponerme a altas horas. Que era cuando lo paladeaba bien, tirado en uno de aquellos desvencijados sofás.

- Si sumamos músico por músico, crees que son la banda con mayor talento? Dime otras que estarían en la lista.

-Lo de Rush es incomparable. Ni los Beatles lo aguantan, porque ni duraron tanto, ni hicieron tantos discos como los canadienses. Y que me perdonen los fans de los de Liverpool, pero es un hecho incuestionable. Rush no tiene ni un sólo disco “malo” entre la veintena que hicieron en estudio. Si me pongo crítico, diré que el que menos me gusta es “Vapor Trails”. Y hasta ellos me dieron la razón, volviendolo a editar regrabado, cosa que no hicieron con ningún otro. Prefiero tener la edición original, de todos modos. Tenían excusa. La tremenda tragedia de Neil Peart perdiendo a su mujer y su hija en un corto espacio de tiempo afectó a toda la banda. Hay que tener en cuenta que los tres han sido siempre una piña, muy buenos amigos. Y hasta de ésa se levantaron, creando todavía en la recta final de su carrera, un puñado de discos excelentes. El último “Clockwork Angels”, fue un broche de oro y un guiño a los 70. Y adoptaron la estética steampunk que tanto me gusta!!! Además se vengaron de aquel sambenito de siempre, proclamándolos “uncool band”..... Ahí fue cuando recordé mis días de incomprensión, cuando nadie me hacía ni puñetero caso al recomendarlos !

De todos modos, tengo que decir que Rush era una banda que funcionaba insuperable entre ellos. Pero si los separas, no sé. .....Alex Lifeson hizo un disco algo irregular con aquello de Victor. Y lo que ha hecho ahora, Envy of None, es más un proyecto del bajista de Coney Hatch, que no me ha gustado nada. Neil Peart hizo apariciones fugaces en discos de Jeff Berlín y tal, pero nada destacable. Solo cuando aparecieron los tres juntos en el tema “Battlescar” de Max Webster, recuperaron ésa gloria. El único álbum en solitario de Geddy Lee sí que está a la altura de Rush. Y por ello, me atrevo a decir que es el alma del grupo.

- Discos favoritos suyos? Y tu directo de ellos? Sé que es difícil, pero por motivos sentimentales, yo “A Show of Hands”.

La primera pregunta ya la he contestado. Por motivos sentimentales, quizá “A Farewell to Kings” / “Hemispheres”. De hecho llevan canciones que continúan, con el célebre “Cygnus X1″, y podría ser perfectamente un doble. Ahí el balance entre hard rock, progresivo y temática sci-fi que venía del “2112″, está conseguida y perfeccionada con respecto a los primeros álbumes .Por motivos más estéticos, puede que “Permanent Waves” / “Moving Pictures”. Ahí alcanzaron la perfección.

En los 80 adecuan el hard y prog a una estética synth propia del momento. Y vuelven a sacar maravillas como “Signals”/”Grace Under Pressure”. Me pongo, y acabaría nombrando toda la discografía.

Mi directo sin embargo es el primero, “All the World’s a Stage”, vuelvo a decir que por sentimientos y recuerdos. Aquellas noches en el Utopia.....Me costó mucho conseguir una copia original con la portada triple. No había manera. Fui a Londres y la conseguí como doble. Hasta después de muchos años, no pude hacerme con la copia soñada, en una célebre tienda de la calle Tallers, en Barcelona. También adoro el bonus live disc que venía junto al “Different Stages”, grabado en el Hammersmith Odeon londinense en 1978. Todos son tremendos. Pero el que menos me gusta es el “Rush in Río”, si me pongo exquisito. Ojalá hubiera podido verlos, aunque fuera en aquellos shows brasileños! Es mi mayor espina en mi CV rockero, no haber visto nunca a Rush. No comprendo cómo pudieron hacer una gira por Estonia, Lituania y Letonia y no en España. Supongo que es cosa de la poca confianza de los organizadores de conciertos, pero ahí la cagaron. El Palau St. Jordi se hubiera reventado. Mi arma secreta para cualquiera que me dice que sí los vio en vivo, para darme envidia, es decirle......”Pero tú tienes “Permanent Waves” firmado por los tres?!”.

- Pero tus prog favoritos son Yes. Qué opinas de su discografía 80?

Claro. Es que antes que Rush, me enamoré de Yes con un disco bien poco habitual, el “Yesterdays”. Que era una recopilación de los dos primeros, con algún tema inédito. Adoro ésa etapa de ellos. Y considero esos dos primeros discos, básicos para comprender la psicodelia británica.

El haberlos visto tres veces, con tres distintas formaciones, y haber podido entablar unas palabras con Bill Bruford, Steve Howe y Rick Wakeman, les da pleno derecho a ser mi banda favorita. Aún a pesar de que sean un auténtico culebrón en la actualidad. Pero lo sigo porque me divierte. Si me pongo serio, para mí Yes terminó en “Magnification”. Y fue otro broche de oro. Las secuelas son divertidas si eres friki de la banda, y lo soy. Supongo que cuando estemos todos en el otro plano, en el 3022, seguirán existiendo unos Yes con unos señores que todavía no han nacido.

La corta discografía de los 80 fue necesaria. Hay mucho hater de ésa época, pero entre Chris Squire y Trevor Rabin salvaron la banda. La mantuvieron en las arenas, lo que era imprescindible. Como fan total del AOR, creo que fue una evolución muy inteligente. De seguir con el prog, hubieran acabado con su carrera aunque hubieran editado tres “Fragiles”, dos “Relayers” (mi favorito) y otro “Close to the Edge”. Eso no era lo que se pedía en ése momento, por circunstancias muy largas de contar ahora mismo. Así que “90125″ los salvó. Y “Big Generator” perfeccionó el anterior, en mi opinión. En realidad, la joya de la corona de los 80 fue el que no salió como Yes, (aunque lo eran), sino como Anderson, Bruford, Wakeman & Howe. Ahí crearon la perfecta síntesis prog, pomp y AOR. Lo considero una pequeña obra maestra.

- Cual es la banda o artista prog más infravalorado y porqué?

-Hablando de un género tan perseguido, atacado, ridiculizado y ninguneado como lo fue el progresivo, la lista de bandas y solistas infravalorados no sé si da para un libro o una enciclopedia. Constantemente estamos sacando en Rockliquias casos de obras que merecieron mucha mejor suerte. En el momento de gloria, del 70 al 75, hubo tal cantidad de competencia y rivalidad, con un listón tan alto, que entre ellos mismos se impedían el éxito. Tener como meta a seguir a Yes, ELP, Genesis, Jethro Tull, King Crimson, Gentle Giant......Trajo los Druid, Triumvirat, Kyrie Eleison, Ñu, Heldon, Pentwater....Pongo un ejemplo de banda relativa a cada una de las grandes mencionadas. Sin nombrar a ninguna italiana, en cuyo caso tendríamos casos a decenas por cada grupo de éxito. A partir de los finales 70, con el punk y la new wave, sobrevivir con el prog es tarea imposible, romántica y suicida. Así que todos los que lo intentan se merecen toda mi veneración y respeto. Ahí la aparición del Neo prog británico, fue un asidero para muchos que buscábamos con dedicación detectivesca, locos que todavía lo intentaran. Marillion, IQ, Pendragon, Pallas, Twelfth Night, The Enid, Haze. .....Sólo lo consiguieron los primeros. Pero ahí hubo una escena sin explotar, por culpa de la sordera de las discográficas.

En los 90 aparece gente joven libre de prejuicios de la crítica carca que se cargó todo aquello. Y sale lo que yo llamo el Renacimiento prog a nivel mundial. Anglagard, The Flower Kings, Dream Theater, Porcupine Tree, Ozric Tentacles, Opeth y lo que vendrá. Lo mejor de todo es que ha sabido mantenerse, desde esos florecientes aunque todavía marginales 90s. Y ahora con el respeto que nunca le debió faltar al género.

- Escoge dentro de éste género, tu cantante, guitarra, bajo, teclista y batería.

Eso que me pides es una p.......a. Puedo hacer un ejemplo de los muchos que salen en sus diferentes combinaciones. Pero una de esas, que ahora mismo me saldría sin mucho pensar, seria.....

Cantante - John Wetton

Guitarra - Allan Holdsworth

Bajo - Geddy Lee

Teclista - Eddie Jobson

Bateria - Bill Bruford

........Anda! Pero si te he dicho casi UK!!!!! Otros de mis intocables. Lástima de discografía tan corta. Pero piensa que de ahí salió el germen para crear a todos unos Asia. Otro caso excelente de músicos progresivos adaptados a los nuevos tiempos que exigian los 80.

- Escoge tus tres discos dobles (en estudio) de prog.

1) GENESIS - “The Lamb Lies Down on Broadway”

Marcó mi adolescencia con un entramado surrealista que me causaba de igual manera terror y fascinación. Era un antes y un después en la carrera de Genesis y se veía venir. Fue algo irrepetible. La película por William Friedkin no sé si hubiera funcionado igual. Es un reto muy fuerte hasta para un cineasta como él. Tal vez Buñuel o Jodorowski serían nombres que sí se hubieran acercado al concepto. Cuando pude ver la recreación perfecta en vivo por los canadienses The Musical Box, llegué a llorar en algún momento. Mira, otro de esos conciertos de mi vida que se me escaparon en la anterior entrevista!

2) YES - “Tales from Topographic Oceans”

Éste fue por un largo período, mi álbum favorito de mi banda favorita. Luego tras largas deliberaciones conmigo mismo, llegué a la conclusión de que no, que era “Relayer”. En cualquier caso discos no muy habituales entre los favoritos de la gente. Reconozco que aquí llegaron a tal magnitud virtuosa que a más de uno se le atragantó. Empezando por el propio Rick Wakeman. Fue el cenit instrumental por antonomasia. Un tema por cara , cuatro lados, cuatro suites. Más prog que eso no vas a encontrar. Entre todos los enrrolles y devaneos instrumentales, también hay momentos andersonianos hermosos, de pura belleza. No es el disco que recomendaría ni para empezar con la prog music ni con Yes. Pero es una masterpiece.

3) SAGA - “The Chapters”.

Vale, con éste hago trampa porque salió en directo. Pero diré en mi defensa que antes de salir, yo ya me había hecho mi propia versión de estudio en cassette. Existe, solo hay que hacerlo. Saga, canadienses con una carrera irregular que retomaron exitosamente cuando volvieron a su sonido 70s. En cada uno de sus álbumes había siempre temas-capítulo, que venían con la numeración desordenada. Siempre me mosqueó aquello. Así que un día de primeros de siglo, me dio por ordenarlos. Ante mi sorpresa, no sólo había coherencia musical, sino en el contenido del guión letristico. Material que daba para un doble. Como si me hubieran espiado, en 2005 lo editaron tal como yo me lo había hecho en estudio, ordenado, pero en vivo. Y es un doble espectacular. Lleno de sinfo-pomp prog con la marca de la casa muy bien instalada. Una joya rara desde su primer momento de concepción.

Venga, si éste no te vale, te diré que “Third” de SOFT MACHINE, debería estar en ese tercer puesto.

- Hay muchas bandas prog de un disco, como Fantasy, Spring.........que nos puedes contar de ellas?

- Son el ejemplo vivo de que en arte, talento no es igual a éxito. Por eso hay que cuestionar todo producto musical que nos vendan con la etiqueta de “megaventas”. Para mí eso no significa más que algo negativo, en la mayoría de veces. No es cuestión de elitismo o postureo snob. Es que los buenos discos que vendían millones ya no existen.

En el caso del rock progresivo, y volviendo un poco a lo antes dicho, la competencia fue brutal. Si entraban en un sello grande, se les exigía un mínimo de ventas seguramente desmesurado para nuestro actual presente. Y si lo hacían en uno pequeño, dependían de la suerte de ése humilde label. Eso incluía que no cerraran por bancarrota, que la promoción fuera la adecuada, que tuvieran contactos fuertes en radio y prensa.....Todos los sellos grandes tenían su departamento progresivo. Philips tenía Vertigo. Decca tenía Deram. RCA tenía Neón. Pye tenía Dawn. Emi tenia Harvest......Pero ésos sub-sellos funcionaban a nivel muy underground, casi como independientes. Así nos encontramos con que Pink Floyd, monstruo de ventas, estaba en Harvest. Pero también Pete Brown and his Battered Ornaments, Bakerloo, Quatermass o Spontaneous Combustion . Bandas que se quedaron en el underground con tan sólo uno o dos álbumes, y que no llegaron a despegar por pura mala suerte. A propósito de Fantasy y Spring, aparecieron en décadas posteriores editados sus segundos trabajos, inéditos hasta entonces. Prueba de que por regla general, aún grababan un segundo. Aunque no consiguieran editarlo y se quedara como una leyenda urbana más del rock. Esto sigue ocurriendo a día de hoy. Me coges precisamente ahora, escribiendo sobre el único disco que editaron los escandinavos Nordagust, en 2010.

- Cual es para ti el límite de Prog o no? Supertramp o la ELO serían buenos ejemplos?

Ésta es una buena pregunta. No es mi límite. Existen unas reglas no escritas basadas en estilos, arreglos, tendencias, ambientes.....que todo progger curtido reconoce. En Prog Magazine, la revista británica del gremio, han intentado meter en el saco hasta a bandas de New Romantics de los 80! Y no te digo yo que algún tema de Visage, por ejemplo, no pueda serlo. De hecho Ultravox o Tubeway Army sí que tienen discos que lo son. A veces es una línea muy fina, porque perfectamente pueden ser pop. Y ahí entrariamos a hablar del Art rock. Derivado proggy que no hace ascos al pop, siempre y cuando se le de un atisbo imaginativo distinto, especial y porqué no, inteligente. Ahí entraría la ELO, (aunque creo que se les fue la mano con lo comercial en los finales 70), o Supertramp. Éstos últimos titanes del Art pomp-pop rock. No obstante, mi álbum favorito de Supertramp es el homónimo primero. Muy alejado de lo que llegarán a ser, y mucho más cerca de los referidos antes, Spring o Fantasy. Tienes referentes exquisitos en éste sentido, como los primeros Roxy Music o Phil Manzanera’ s 801, Be Bop Deluxe, Stackridge, RAF, Talk Talk, 10CC/Godley & Creme o Airwaves (ex miembros de Spring, por cierto!). Escuchando a ésas bandas uno se hace una idea de hasta donde puede llegar la prog music a ser comercial. Y créeme, puede serlo mucho. Pregunta a los de “Breakfast in America”!!!

- Qué opinas de It Bites?

It Bites se me escaparon por poco de verlos en el Marquee en 1986! Yo estuve un domingo y ellos tocaban el lunes con su formación legendaria! Fueron un soplo de aire fresco que combinaba muy bien todo lo dicho en la respuesta anterior. Sus temas y arreglos eran tremendamente imaginativos, pero podían pasar perfectamente por mainstream y gustar a más gente. No necesariamente tenían que ser prog. Y eso es muy, muy difícil de conseguir. El mojo auténtico del Art rock. Sugerían influencias de Genesis, pero no tan explícitamente como Marillion. Quizá más como los Genesis de aquel momento. Fue una lástima que hicieran tan sólo tres discos de estudio en su momento de gloria.

Es curioso, porque los dos que sacaron con distinta formación muchos años después, conservan algo de aquel espíritu, aún sin estar Francis Dunnery, su alma mater. Son discos muy dignos. Pero si vas a comenzar con ellos, su primero “The Big Lad in the Windmill” es obligatorio. Me traslada a aquel 1986 mágicamente.

Bellos días.