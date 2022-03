Un lujo poder hablar con una auténtica enciclopedia de la música, del Rock y de sus infinitas variantes. JJ Iglesias es el máximo artífice de la web Rockliquias, con tirada a nivel internacional y punto de referencia para arqueólogos con el mejor gusto. Es la primera de unas cuantas entrevistas con JJ.

- Hola JJ! Qué tal te encuentras de salud y todo eso? Has pasado casi toda la pandemia en casa?

- Pues bien, Joan. Tiempos escabrosos los vividos, de todas formas. En el 2020 cuidaba de mi madre y tras una intervención que le hicieron, por un bulto que resultó benigno, se contagió de “la cosa”. Al día siguiente cerraron ésa planta. Fui de los primeros infectados. Lo pasé sin problema, a base de Paracetamol, en dos días. Pero mi madre estuvo ingresada 4 meses. A consecuencia de ello, en agosto falleció por un trombo causado por su inactividad. A los mayores que sobreviven los deja muy mal. Habría mucho que hablar sobre todo esto, que ya se está olvidando, pero nuestro objetivo hoy es otro, la música.

- Algún descubrimiento especial éstos tiempos? Da igual si es actual o antiguo.

- Descubrimientos hago todas las semanas. Es un no parar. En nueva música, o como grabaciones perdidas en el tiempo. Ahora mismo y por no rellenar unos cuántos folios, te diré dos. Del pasado, los norteamericanos Apocalypse, que serán editados éste mes de marzo por Guerssen, por primera vez. Puro prog de 1976 que nunca pasó del formato demo. De ahora mismo, los argentinos Madera Raíz y su tremendo “No les Queda Tanto Tiempo” (2021). Increíblemente, continúa sin ser editado en ningún formato físico. Un asombroso power trio, retrato del rock blues psicodélico argentino 70s, al estilo de Pappo’s Blues, Manal, Vox Dei, Pescado Rabioso o Montes. Fíjate qué par de ejemplos : una demo del 76 y un disco intangible que está en YouTube, muerto de risa. Da qué pensar.

- Hablemos del principio. Cómo y cuando surgió ROCKLIQUIAS?

- ROCKLIQUIAS surge de la mente de mi amigo de adolescencia, Juan Carlos Miñana. Zaragozano, pero residente desde hace años en Alicante. Comenzamos juntos en la música, sobre el 76 - 77. Recuerdo que teníamos la ilusión de hacer un dúo experimental al estilo Fripp / Eno, que se iba a llamar “Cygnus”. De haberlo hecho, hoy igual estaríamos en una de ésas enciclopedias que insertan rarezas progresivas. ROCKLIQUIAS es nuestro “Cygnus”, en realidad, pero nos salió de otro modo. Él sabía que yo había hecho mucha prensa, radio, (comenzamos juntos en Radio Juventud de Zaragoza), fanzines (Atropos, siempre destacable! ) y me pidió que le echara una mano, allá por el 2013. Me lo pidió en el peor momento posible. Acababa de iniciar mi auto-retiro de la hostelería nocturna (Hendrix Bar, Morrison-Hotel), todas mis cosas estaban en un trastero. Una auténtica cueva de Alí-Babá. Recuerdo que las primeras colaboraciones se las mandaba fotografiando con el móvil, una hoja escrita a bolígrafo! Desde entonces, la cosa ha crecido mucho. Con músicos de todo el mundo dándonos ánimo y su aprobación, en una prueba de admiración mutua. El recientemente desaparecido Jordi Sabates, fue de los que más ilusión me hizo. Por cuanto lo admiraba desde mis comienzos.

- Tenéis muchos colaboradores? No debe ser fácil encontrar gente con gustos tan particulares.

- Por ROCKLIQUIAS han pasado unos cuantos colaboradores. Vienen y van, como pasa con toda publicación que lleva ya cierto tiempo. Echo de menos a Alberto Torro, por ejemplo. Fundador de Lunar Suite / Waves, fanzine de referencia en el renacer progresivo de los 90, en el que también colaboré. Músico veterano y batería - cantante en los progers zaragozanos de los 70, Audrey. Los llegué a ver teloneando a Ibio. También es un gran sintetista y pintor. No descarto que algún día vuelva.

Alberto Torro FOTO: Google

- Ahora mismo el equipo de redacción es un dream-team.

- Sergio Guillén Barrantes desde Madrid, es un periodista de amplio bagaje (Renacer Eléctrico) tanto en prensa, radio, YouTube, como escritor de libros sobre música, e incluso novela. Su “AOR World” es referencia absoluta y único libro sobre el género publicado en castellano. Lucha por editar una segunda parte. Luis Arnaldo es otro madrileño, pero cántabro de adopción. Profesional de radio, prensa, productor y músico de amplísimo curriculum. También con su programa en YouTube “Pulse Times”, donde ha llevado a importantes músicos de todo el mundo. Hasta Simon Wright (AC/DC, Dio) le hizo una cuña!

Juan Carlos Miñana es el gran organizador y cerebro de toda la logística en ROCKLIQUIAS. Con ROCKLIQUIAS Radio dimos un paso muy grande. Ahora no era sólo leer sobre buena música. Se podía escuchar! Emite ininterrumpidamente con programas especializados, tanto de los mencionados, como de nuevos colaboradores. Esto daría para otra entrevista! Por último yo, vengo de todo lo que se pueda hacer relacionado con música. Comentarista musical (no me gusta lo de “crítico”) desde 1980 en Disco-Actualidad. Montones de colaboraciones en todo tipo de publicaciones. Desde Metali-KO a Zona de Obras o Efe-Eme. Mucha radio hecha desde 1978. Hasta acabar como director de Radio Las Fuentes. De mánager para los hard rockers Presence, a vender merchandising en el puesto de camisetas de L4 Red, banda de Pedro Andreu. Roadie, cantante de hard rock con Jezabel, Catarsis (Reo) o Black Haze. Organizador de conciertos (Europe/Dare en 1989, por ejemplo), sintetista con mi proyecto Pluralis, a punto de sacar nuevo disco junto a Luis Arnaldo a la batería. ...Conferenciante sobre la música en la obra de Tolkien....y lo que me dejo. Bueno, poner copas con el mejor rock del planeta también cuenta!

Se da la circunstancia de que en ROCKLIQUIAS todos los escribas son músicos. Eso dice mucho de su compromiso y seriedad. En cuanto a sí es fácil reunir a tanto pirado por la música, para mí relativamente si. Todos nos conocemos. Es un mundo pequeño, éste.

- ¿Cuando y cómo te empezaste a aficionar por la música?

- Más bien obsesión. Vivir las 24 h música. Ése fue siempre mi deseo. A veces cumplido, otras no. Veamos. Puede que mi padre con sus zarzuelas me iniciara en el mundo de los concept-albums! A los 8 ó 9 años te podía cantar enteras “Katiuska” o “La Tabernera del Puerto”. Matías Maluenda, célebre jotero, una leyenda, es familia mía. Pero no hay más conexión musical. En el 76 encuentro a mi colega Juan Carlos, que ya nos unía nuestra mutua locura por el tenis, escuchando en el Stadium en un radio-cassette ridículo de los de entonces, “Mother Focus”, de los holandeses Focus. Y aquello me vuela la testa. Descubro un mundo nuevo. Y eso que no era su mejor disco! Acto seguido, un primo mayor me invita todos los sábados a su casa. Tenía una buena colección de “musica progre”, que se decía. Me grabó cintas que me cambiaron la vida. Jethro Tull, Zeppelin, Genesis, Floyd, Who, Iceberg, los primeros de Alan Parsons Project y Steve Hackett......Mi madre me encarga en el Círculo de Lectores las cassettes “A Trick of the Tail” (Genesis) y “Midnight Lightning” (Jimi Hendrix), harta de mis súplicas. A ella le gustaba mucho el “Trans-Europe Express” de Kraftwerk. La primera cinta que me compro yo en una tienda es “Odds & Sods” de The Who. Todavía la tengo. En el 78 me compran por fin un tocadiscos! Mis primeros álbumes son Led Zeppelin “IV” y el “Selling England by The Pound” de Genesis, de golpe. Creo que después fue el “Live Cream”. Desde entonces, miles.

- Está claro que Internet es el único medio para hablar de ésta música tan fascinante, aparte de Popular 1, claro. Para los otros medios, no existe.

- Internet te da la opción mundial. Puedes informarte al instante. O encontrar demos, bootlegs y rarezas que de otro modo no existen. Puedes hablar directamente con los mismos músicos. Si me hubieran dicho que tendría entre mis amigos de red a Lynn Carey (Mama Lion) o Ray Russell, Mark Mangold (Touch) o Martin Griffiths (Beggar’s Opera), nunca lo hubiera creído. Por poner unos ejemplos. Una noche estuve hablando a altas horas con el recientemente desaparecido, Ron Bushy de Iron Butterfly. Recuerdo que me acosté pensando que acababa de tener una conversación con el batería del sólo de “In-A-Gadda-Da-Vida”!!! De crío me hubiera parecido ciencia ficción. Sabiendolo usar, es una herramienta de divulgación esencial. El problema es que no mucha gente sabe hacerlo. Desde que monté mi muro de Facebook quise darle un aire “fanzinero”. Mostrar buena música, conocida y muy desconocida. Con un punto de humor, de otro modo me aburriria. No me gustan esos artículos de rock que parecen lecciones de anatomía. Los rollazos ya me los comí en el colegio!

- Esto sucede mucho en España, el ninguneo a todo lo retro. Porqué crees que sucede?

- Por incultura. He visto muchas veces en concursos de la tele, preguntarle a alguien algo sobre música de los 60 o 70, por ejemplo, y decir “es que yo no había nacido”. Ni yo con Stravinsky. Pero lo conozco desde crio, y nunca di asignatura de música! Soy autodidacta en todo, por su culpa! Tampoco di inglés, sino francés. Pero aprendí por mi cuenta porque quería enterarme de qué se cocinaba en esos discos que me volvían loco. Piano comencé con una profesora, hasta que me lié con ella y fastidié el invento. Guitarra igual, solo. Teclados, sólo. Cantar y componer, solo. Escribir, solo. Radio, solo.Todo por la música. Mira, España no cuida la cultura. Cuida los cuadros, por su valor monetario. Y el resto de patrimonio, pues lo mismo. La música de archivo en televisión es tratada con sorna y despectivamente, en la mayoría de los casos. Y ponen siempre a los mismos. Con el archivo brutal que tienen. Por fortuna siempre quedan personas que se implican en su difusión desinteresadamente.

“El amor al arte” será lo que haga que la historia del rock, en nuestro caso, no se convierta con el paso del tiempo, en una triste historia reduccionista, llena de tópicos.

- Tengo la sensación de que en otros países, Estados Unidos y muchos de Europa, el rock de los 60, 70 y también los 80, está mucho mejor considerado y tratado. Lo ves así también?

- Claro, volvemos a lo de antes. Si cuidas tu cultura, y en otros países se hace, el rock forma parte seria de ella. Y sus músicos son tan bien considerados como los de la contemporánea o el jazz. Se apoya y de muchos modos. Empezando por un mejor pago de sus royalties. No una mísera propina, frente a una lista VIP que se come todo el pastel. Aquí algo se ha avanzado. Al menos no te miran ya como a un delincuente. Aunque soy bastante pesimista con todo su futuro. Creo que en el mejor de los casos, el rock se quedará como un género “mayoritariamente-minoritario”. Algo parecido al jazz. Lo que para mí, ya estaría bien, visto el panorama. No será el estilo de moda, y casi mejor. Así los chavales que se inicien (siempre va a haber), no tendrán presiones manipuladoras del sello discográfico de rigor. A no ser que peguen un pelotazo.

- Una pregunta ahora muy concreta. Tienes algún concierto favorito?

Habré visto miles de conciertos. Desde anónimos que ni recuerdo, a los más grandes. El primero que ves es como el primer polvo, no se olvida. Y en mi caso fue Secta Sónica en el 78 o 79. Por ésas mismas fechas, el de unos de los más interesantes del movimiento Canterbury, Henry Cow, con Suck Electronic Encyclopedic de teloneros. Una banda por entonces absolutamente marginal, que ha adquirido niveles de leyenda en la actualidad. Han crecido en importancia con los años. Creo que en parte por su implicación directa en la creación del movimiento Rock in Opposition (R.I.O.) Magma a primeros de siglo, en una casa de cultura de un barrio de Donosti por 15 euros, ante unas decenas de personas. Incluso me enseñaron su instrumental una vez terminado el concierto. En familia.

Ozric Tentacles y su gran acogida luego en el backstage.

Definitivamente, Spinetta !!!! Conocerlo luego tras el concierto, me marcó de por vida. Yo iba con una chica argentina por entonces, que no hizo más que pedir “Muchacha ojos de papel” todo el concierto. “No te empeñes, que hoy no toca”, le dijo desde el escenario El Flaco. Luego se la cantó al oído, íntegramente.

- ¿Y otros?........

Ya te digo, conciertos memorables. Monsters of Rock 86 con Ozzy Osbourne presentando “The Ultimate Sin” como cabeza de cartel. Con Def Leppard reapareciendo por primera vez con su batería manco. Emocionante. Varias veces a Motorhead. Whitesnake y Meat Loaf en el 83. Yes con su formación estelar en 2003 (siempre los vi con distintas formaciones). Johnny Thunders con un Sex Pistol. De UK Subs o Buzzcocks a La Banda Trapera del Río antes de su primer disco. De King Crimson a Gong. Iron Maiden presentando “Somewhere” o “Seventh Son” . A Bruce Dickinson vapuleado por los Hell Angels, abriendo para Lynyrd Skynyrd. Helloween presentando sus “Keeper”. Gary Moore, David Lee Roth, Uriah Heep, Ted Nugent, Thin Lizzy, Deep Purple, Gillan, Judas Priest (varias veces), Scorpions (varias veces), Vixen pidiendo tampones en el backstage, Dio (dos veces a cual mejor).....mucho blues o así. .....Johnny Winter, John Mayall, Albert Collins, Alvín Lee, Johnny Copeland, Budfy Miles, Robben Ford, Popa Chubby, Eric Gales, Hiram Bullock, Larry Carlton, Larry Coryell, Al Di Meola.....en España a todos. Bloque, Tequila, Morís, Asfalto, Leño, Banzai, el Rock & Ríos de verdad, las primeras giras de Barón Rojo, Obús, Sangre Azul, Niágara, Barricada y tropecientos mil más.

Camel, Jethro Tull (varias), The Pretty Things, Porcupine Tree, festivales prog de Tiana, Steve Vai, Paco de Lucía, Paul Gilbert, Tony Macalpine, Wishbone Ash.......pffff, no acabaría.

En americana The Jayhawks (varias), Jonny Kaplan, Dave Alvin, The Silos, Beachwood Sparks, Neal Casal, Dan Baird, The Vegabonds, Hogjaw, Shooter Jennings......

En los últimos años algunos destacables, DeWolff, The Vintage Caravan,Siena Root, Kadavar, Wedge, Vidunder, The Muggs, Tracer, Crobot, Zodiac, Five Horse Johnson, Blues Pills, Tracer, Soen, Casablanca, Virgil & The Accelerators, Ben Poole, The Brew, Jared James Nichols, Lionheart, Praying Mantis, White Widow, Dare, Eric Martin, Mike Tramp.......US Rails fue mi último concierto antes del apocalipsis pandémico. Y Dave Weckl & Tom Kennedy Project el de mi vuelta. Ah! Y TODO el jazz del mundo. Los más grandes vivos. Faltan cientos, pero ya vale, que me canso.

Ah, sí. ....me faltaron Rush. Nunca vinieron. Por eso son mi segunda banda favorita. Castigados.