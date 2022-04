«Barcelona ha empeorado en pobreza, acceso a la vivienda y contaminación»

El pasada mes se presentó en Barcelona MÉSxBCN, una candidatura ciudadana que aspira a concurrir en las elecciones municipales de 2023.

¿Qué es y cómo surge MÉSxBCN?

Es una candidatura al Ayuntamiento de Barcelona de origen ciudadano y que surge por el descontento de ver cómo se deteriora la ciudad. De todas las prioridades con las que se presentó Ada Colau hace dos legislaturas, que se pueden resumir en la pobreza, acceso a la vivienda y contaminación, vemos que, en los tres aspectos, Barcelona ha empeorado: los niveles de polución son ahora mayores que antes de la pandemia, también la pobreza y la vivienda se ha encarecido aún más. Y a ello, hay que sumarle, además, otros aspectos que, no solo no ha solucionado, sino que han empeorado, como puede ser la seguridad ciudadana, la limpieza y el urbanismo, que ha degenerado claramente. Además también hay que tener en cuenta la pérdida de oportunidades económicas que ha tenido la ciudad y que va en detrimento de puestos de trabajo. La situación es muy grave.

¿Por qué una candidatura ciudadana? ¿Esta fórmula permite dar cabida a todas las ideologías y perfiles políticos?

Es una candidatura ciudadana porque, hasta ahora, los partidos políticos del Ayuntamiento, tanto los que gobiernan como los que están en la oposición, son corresponsables de lo que está pasando. Si la oposición quisiera, hubiera hecho un pacto alternativo para que no gobernara Colau, pero el PSC gobierna con Colau y el resto de partidos, en su momento, se negaron a llegar a un acuerdo para evitar que gobernara Colau y lo hicieron por motivos ideológicos. Por eso creemos que la candidatura ciudadana es la única solución al fracaso de los partidos políticos en Barcelona. Y como la falta de acuerdos y alternativas viene dada por motivos ideológicos o identitarios, lo que como consecuencia nos trae un mal gobierno a Barcelona, la candidatura que nosotros proponemos es ciudadana y acoge a gente con un mismo modelo de ciudad, sea o no independentista.

Pero tendrá un hilo ideológico común más allá de poner fin a la alcaldía de Colau. ¿Cuáles son sus propuestas?

MÉSxBCN Tiene un modelo de ciudad claro y definido, que se basa en volver a la amabilidad con el ciudadano, en ser amable con las empresas y la generación de oportunidades y en ser amable con el medio ambiente. Nosotros creemos que todo ello es posible conjugarlo en una sola propuesta y estamos en contra de quien dice que la generación de oportunidades de negocio va en contra del medio ambiente, porque eso no es cierto, es dogmatismo puro y duro. Nuestro programa de gobierno, que lo elaborarán los propios ciudadanos que se adherirán a la plataforma, parte con un decálogo muy básico: generar oportunidades de negocio para todos los barceloneses, no renunciar al crecimiento, reformar la administración local, apostando por menos cargos políticos y más técnicos, y un espacio público de calidad con una mobilidad inteligente y de futuro y un espacio público cuidado y seguro. Y todo ello no depende de que uno sea independentista o unionista o que sea de izquierdas o de derechas. Proponemos hablar más de gestión y menos de dogmas.

¿Se puede hacer política municipal sin entrar en el debate acerca del independentismo?

Por supuesto. El 90% de las medidas que aprueba un pleno se hace por unanimidad y luego hay los fuegos de artificio, pero nosotros ya hemos dicho que, en lo que sea las declaraciones institucionales que tengan que ver con temas ideológicos, nos abstendremos, porque nosotros venimos a gestionar la ciudad.

¿Quién hay detrás de la candidatura? ¿Tienen candidato?

Detrás de la candidatura hay vecinos de Barcelona. No es una candidatura de partidos políticos, sino que es una candiatura abierta a todo el mundo que siente que Barcelona está perdiendo oportunidades. El liderazgo lo elegiremos a finales de año entre toda la gente que se haya sumado a esta iniciativa y lo haremos como en cualquier empresa, escogiendo al que tenga más cualidades y nos pueda representar mejor. Esta candidatura, en la que llevamos más de un año trabajando, nos ha llevado a hablar con más de 200 personas en el último año, así como con entidades del sector civil y personas muy representativas y lo que estamos intentando es que sea un paraguas que pueda agrupar al mayor talento de Barcelona, sin personalismos, sin dogmas, sin partidismos, pero con mucha ilusión por hacer crecer la ciudad.

¿Qué potencial tiene Barcelona? ¿Cuáles son sus valores?

Barcelona tiene que ser una ciudad en la que se viva bien y eso quiere decir una ciudad en la que todo el mundo pueda desarrollar su proyecto personal: pueda tener su trabajo, su familia, su proyección económica, su crecimiento...Ahora mismo nos encontramos que muchas personas se quieren ir de Barcelona porque no se vive bien o porque no pueden pagarse un piso en la ciudad. Barcelona tiene que ser una capital del Mediterráneo, una de las grandes ciudades del mundo que no son capitales de Estado, pero, sobre todo, tiene que ser una ciudad amable con los suyos y nos da la sensación de que, en los últimos años, se ha cuidado más los titulares que lo que es el día a día de la gente y los vecinos de Barcelona hace años que están maltratados por la administración. Barcelona ha de ser una ciudad en la que se viva bien y se pueda vivir, no una ciudad de aparador y eso no quiere decir que sea una ciudad del decrecimiento, que tenga que renunciar a grandes proyectos.. Todo se puede conjugar.