El concejal Bou (PP) duda de la eficacia de los Mossos en la investigación de su coche incendiado

El presidente del grupo municipal del Partido Popular, Josep Bou, ha puesto este mediodía en conocimiento de la Fiscalía Superior de Cataluña las amenazas de esta última semana y que advertían al concejal de que “vigilara” con su coche. El regidor popular ha asegurado esta mañana que “como persona tengo derecho y tengo motivos suficientes para dudar de unos informes hecho en menos de 24 horas y que no he visto”. Bou también ha interpuesto una denuncia a los Mossos d’Esquadra para que se investigue hasta el final el incendio del vehículo particular del regidor. Una investigación en la que Bou dará detalles que aún no han trascendido a la opinión pública.

Bou asegura que tiene muchas dudas sobre la causa del incendio por varias razones: la primera porque días antes había recibido amenazas que precisamente alertaban sobre posibles ataques al coche; después porque el coche hacía poco que acababa de pasar una revisión y estaba en perfectas condiciones, y en último término porque el coche había sufrido algunos ataques en los últimos meses, como ralladas en la carrocería, la rotura de un faro o el pinchazo intencionado de una rueda.

En respuesta a la petición de la alcaldesa Ada Colau, de que pida disculpas, Bou considera que primero hay que conocer con detalle el informe de los Mossos. “Antes de pedirme a mí algo, que ella dimita como un gesto hacia los barceloneses por sus imputaciones por prevaricación y coacciones”, responde.

Afortunadamente, todo quedó en un fuerte susto, y no hubo que lamentar ningún tipo de daño personal. El viernes el vehículo del concejal del PP en Horta-Guinardó apareció totalmente calcinado, y en un primer momento se desconocían por completo las causas. Es decir, si había sido intencionado o no.

No obstante, durante la tarde de ayer domingo, la investigación abierta por los Mossos por el suceso concluyó con firmeza que el fuego tuvo un origen accidental y que no fue provocado.

Fuentes policiales confirmaron que las indagaciones practicadas hasta el momento indican que el vehículo, que quedó siniestro total, ardió por causas “fortuitas”, lo que coincidiría con la hipótesis inicial de la Guardia Urbana. De esta manera, se descartó cualquier acción voluntaria, que es lo que sospechaba Bou y el partido desde el primer. Lógico, teniendo en cuenta las continuas amenazas que sufren los populares en Cataluña.

El suceso tuvo lugar en la mañana de este pasado sábado, después de que Bou aparcase su coche en una calle del distrito barcelonés de Horta para participar en un acto con afiliados.

Al poco de llegar, lo llamaron para decirle que su coche se estaba quemando en el lugar donde lo había dejado aparcado, donde estaban ya los bomberos y la Guardia Urbana.

Bou lamentó en las redes sociales el incendio del vehículo, que consideró que podría ser provocado. “Me acaban de quemar el coche en Barcelona. Esperaré el parte policial, pero sí anuncio que nada me detendrá en el cumplimiento del deber y mi trabajo”, dijo el concejal en un tuit.

El incendio del coche de Bou se produjo la misma semana en la que el partido había constatado un “repunte” en las amenazas que recibe en concejal en las redes sociales. El suceso desató una cadena de mensajes de apoyo y solidaridad con Bou por parte de varios dirigentes y cargos públicos del PP.

La sorpresa llegó de la mano de Colau, a través de un mensaje en Telegram. Pese a que estamos hablando del coche incendiado de un cargo político y compañero suyo en el Consistorio, reclama al concejal popular que “rectifique y se disculpe” después de afirmar que le habían quemado el coche. Así criticó el tuit de Bou, que insinuó que el incendio en su vehículo era intencionado.

Según Ada Colau, “un cargo público no debería generar falsas alarmas ni difundir noticias falsas “. Josep Bou, a través de las redes sociales, denunció los hechos y afirmó que " le habían quemado el coche” , aunque añadió que “esperaría el informe policial” pero que " nadie le detendrá en el cumplimiento del deber y su trabajo “.

Un comunicado del PP asegura que “los Mossos se pusieron en contacto con Bou horas después de que la prensa publique la conclusión de la investigación. En la conversación con los Mossos, la policía catalana reconoce que solo ha hecho dos inspecciones oculares al vehículo. Los Mossos también confirman que el informe sigue siendo confidencial, tanto es así, que el afectado aún no lo ha podido consultar.

Aañade el comunicado que “Bou, pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Barcelona, en los próximos días, las amenazas recibidas y el hecho sucedido”.

Y añade que “así mismo, desde el Grupo Municipal del Partido Popular condenamos enérgicamente todo tipo de amenazas que ha recibido el presidente del grupo municipal, Josep Bou, durante los últimos meses. Unas amenazas dirigidas a través de las redes sociales, pero también daños materiales al propio coche (cristales rotos, ruedas pinchadas, rallones en la carrocería o la rotura de un faro delantero). También en su domicilio particular, a sus empresas y a sus empleados”.