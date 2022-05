Los Mossos: “Necesitamos herramientas como Pegasus”

El comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, aseguró que la policía necesita herramientas como el software Pegasus para luchar contra el crimen organizado.

Lo dijo durante una entrevista de TV3, en la que puntualizó que actualmente la policía catalana no dispone de Pegasus, peroafirmó que “lo que está claro es que la policía lo tiene que tener, si no es Pegasus, uno que se le parezca”.

Explicó que los Mossos tienen una aplicación informática y un sistema para intervenir comunicaciones, pero que siempre se intervienen “dentro de una investigación judicializada y con la autorización judicial correspondiente”.

Al ser preguntado por si le gustaría adquirir Pegasus, afirmó que le gustaría tener “el mejor (software) del mercado”, y propuso buscar el mejor y más asequible.

Estela indicó que la Jefatura de los Mossos entregó a la conselleria de Interior un nuevo protocolo para gestionar la intervención de la policía catalana durante los desahucios que requieran presencia policial, que se hará público durante las próximas semanas.

“La policía no desahucia a nadie, salimos en la fotografía y acabamos siendo los protagonistas, pero la policía no desahucia a nadie”, expresó.

Hace un mes, el ex conseller de Interior, Miquel Sàmper, aseguró que no se plantearon que los Mossos d’Esquadra compraran el programa Pegasus y que la opción “ni estuvo sobre la mesa”, ya que no tenían el presupuesto para hacerlo porque era desmesurado e inabordable, en sus palabras.

En declaraciones a la ‘Cadena Ser’, explicó que el precio no era de seis millones de euros, sino muy superior: “Por eso fue un tema que pasó totalmente de refilón, porque ya no veíamos que fuera posible, y un cambio de presupuesto a mitad de la legislatura por una cuestión como esta no tenía sentido con las necesidades que tiene la sociedad”.

“El problema no es tener o no tener Pegasus, el problema es cómo se utiliza Pegasus. Es decir, si tenemos muy claro que Pegasus o cualquier otro programa informático de estas características se utiliza para el crimen organizado o para el terrorismo, siempre con la autorización judicial correspondiente, ya que esto vulnera derechos fundamentales como la intimidad, no tendría que haber problemas”, afirmó.

Aseguró que desde la conselleria o el ministerio de Interior se hacen muchas acciones a nivel de inteligencia, y manifestó que si se hubiera tenido información previa cuando pasó el atentado de Hipercor o los atentados de la Rambla el 17-A “probablemente se podrían haber evitado muchas muertes”.

Sàmper explicó que no cree que estuviera justificado el uso de este sistema en el caso de las protestas por la sentencia del 1-O, y explicó que “aparte de unos daños materiales muy importantes, hubo algunos lesionados y ningún muerto. Fue el caso de una manifestación llevada a la máxima expresión, pero no justificaría el espionaje”.

Así pues, repitió que este tipo de espionaje “tendría que limitarse al crimen organizado y al terrorismo”, y explicó que ni el CNI, ni los Mossos d’Esquadra ni la Policía Nacional está libre de equivocarse y que cree que es un grave error lo que ha sucedido.

Respecto a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que siempre ha sido una juez muy progresista y que considera que “la territorialidad de la nación es muy importante”, aunque ella haya justificado, según él, el espionaje.

“Yo personalmente creo que no. Todo político tiene que ser valiente para ser autocrítico, aunque siempre se genera un sentimiento de protección hacia quienes estás dirigiendo”, aseguró.