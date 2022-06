Cataluña descarta una candidatura con Aragón y ya presiona a Iceta para optar en solitario a los JJOO

La candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 está en vía muerta y parece prácticamente descartada a las puertas de un verano clave para el devenir del proyecto. La Generalitat de Pere Aragonès descarta ya una alianza con Aragón y presiona directamente al COE y al Gobierno -vía el Ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta- para que apoyen un proyecto en solitario de Cataluña.

En una entrevista en Catalunya Ràdio este miércoles, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), ha admitido públicamente que las negociaciones para una candidatura conjunta con Aragón están en una situación “complicadísima” y en un “punto de no retorno”, pese a los “esfuerzos” y el “trabajo técnico” realizado desde la parte catalana.

El Govern se refiere al pacto alcanzado entre Cataluña, el COE y Aragón para una hipotética candidatura que el gobierno del socialista Javier Lambán rompió a las pocas horas denunciando una supuesto agravio hacia su comunidad. Un extremo que tanto el COE como la Generalitat han negado de plano hasta el punto de desvelar los entresijos del acuerdo suscrito. En el último reparto se pactó que Aragón tuviera 54 pruebas y algo más de 2.000 deportistas, y Cataluña 42 pruebas y 2600 competidores.

De hecho, Vilagrà -la mano derecha de Aragonès en el Ejecutivo- ha atribuido ese naufragio en las negociaciones a la actitud del gobierno de Javier Lambán por haber antepuesto “criterios políticos”, plantear propuestas “erráticas” e “incoherentes”, hacer “emerger el anticatalanismo” y dedicar “insultos” al presidente del COE, Alejandro Blanco, que “ha llevado a cabo una negociación rigurosa y técnica”, ha defendido.

Eso sí, y al margen de las críticas, lo que busca ahora la Generalitat es apoyo para presentarse en solitario y optar a acoger los Juegos Olímpicos de 2030. Ahora es el turno del “liderazgo y protagonismo de Cataluña, colaborando con otros estados con los que se puedan complementar pruebas”.

En este sentido, el Govern mira hacia el COE, pero también presiona directamente al ministro Miquel Iceta recordando que es del PSC. “Creo que él no dejará la oportunidad de tener opciones olímpicas. Si la candidatura con Aragón ha sido imposible, no por culpa de la parte catalana, ahora nos toca abrir una nueva etapa”, ha planteado.

“Proponemos que se valore la opción de una candidatura catalana”, ha aseverado Vilagrà. “Hace tiempo que estamos preparados, nos hemos ganado la posición porque hemos trabajado de forma seria durante tiempo y no entenderíamos que esta opción no estuviera sobre la mesa”.

A principios de este mes, la propia consejera de Presidència aprovechó una visita del presidente del COI, Tomas Bach, al Comité Olímpico Español para desplazarse a Madrid y vender las bondades de un hipotético salto en solitario de Cataluña.

Desde el Palau de la Generalitat incluso hablan de explorar la vía de una colaboración con Italia o Francia en caso de que se acabara optando a los Juegos Olímpicos en solitario. “No tiene sentido que en Cataluña hiciéramos una estación de salto, o de deslizamiento, porque son disciplinas que aquí no hay tradición, no hay deportistas y no tendría sentido, pero para el resto de disciplinas podríamos tener todas las categorías”.