Luis Solano: "Estamos en nuestro mejor momento editorial"

Hace dos décadas vivimos un estallido de editoriales independientes. Algunas acabaron cayendo por el camino y otras sobrevivieron, pero unas pocas han acabado dejando una huella. En este último grupo se encuentra Libros del Asteroide quien ha sabido crear un catálogo imprescindible, en el que encontramos a nuevos narradores a clásicos, desde «Hammet» de Maggie O’Farrell a «A sangre y fuego» de Manuel Chaves Nogales. Todo ello sigue veinte años respirando con buena salud y bajo la batuta del editor Luis Solano, con quien ha hablado este diario.

Me gustaría empezar pidiéndole un balance de lo que han sido estos veinte años de Libros del Asteroide.

El balance es que se ha cumplido bastante la idea que tenía de editorial que tenía en la cabeza antes de empezar, pero no me imaginaba lo difícil que sería poner en marcha algo de estas características. visto con perspectiva, el sueño que había detrás de Asteroide, que era montar una editorial literaria que creara una marca de la que los lectores se pudieran fiar, que publicara poco. Me parecía que era algo muy evidente y fácil, que podría triunfar, pero visto con un poco de perspectiva, pienso que hemos conseguido algo de lo que los lectores se fían, también los libreros y los periodistas. Pero todo esto ha sido mucho más difícil de lo que yo pensaba. Por otro lado, veo que hemos tenido como una línea ascendente y que ahora estamos seguramente en el mejor momento en el sentido de creer que los libros que publicamos cada vez tienen o mantienen el nivel que ha tenido desde el principio Libros del Asteroide. Así que me siento muy contento, aunque asombrado de las dificultades de todo este proceso porque eran mayores de lo que me esperaba.

¿Se puede dibujar un retrato del lector de los títulos que publica Libros del Asteroide?

No hay un lector concreto. No eres un periódico que tienes 50.000 y sabes cuáles son. No porque cada libro tiene lectores distintos. Tenemos clarísimo que tenemos que un par de libros son para mujeres de una determinada edad, como es el caso de «La novia grulla» de C. J. Hauser, para jóvenes entre 25 y 45 años. Así que hacer un retrato concreto es muy complicado. En todo caso, me gusta más pensar en perfiles antropológicos. Cuando voy a la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, que es el momento en el que tú puedes ver realmente la cara de los lectores, te das cuenta de que tienes muchas parroquias y que no es imposible dar un perfil sociodemográfico.

¿Cuesta ser una editorial independiente?

Cada vez es más difícil porque cada vez hay menos espacio. Lo que nosotros hemos conseguido es cada vez más complicado. En el mercado actual es difícil señalar libros de editoriales pequeñas que tengan cierto éxito. Sucede también que en España, como pasa en otros países, no hay un sistema de premios a obra publicada que ayuda a estos pequeños editores de vez en cuando a tener un éxito e invertir para desarrollar su negocio.

Libros del Asteroide apareció en un momento en el que estaban naciendo muchas pequeñas editoriales. ¿Cómo han podido mantenerse mientras otros sellos han caído por el camino?

Creo que hay que hacerlo un poco todo bien y tener un poco de suerte. Entonces entiendo que las que las que han conseguido mantenerse son las que lo han hecho todo bien y han tenido un poco de suerte y, en cambio, las que no se han mantenido son aquellas que han hecho las cosas mal. A veces la mala suerte es simplemente la falta de de capitalización. Es decir, que para que la editorial funcione a lo mejor hay que darle tiempo, pero si no tienes un poco de dinero para aguantar tienes que cerrar antes de tiempo.

¿Quién es el padre de Chaves Nogales, ahora que todos presume de ser su descubridor?

Su padre fue Manuel Chaves Rey. Parece que todo el mundo ha sido el descubridor de Chaves Nogales, pero nosotros nunca nos hemos puesto la medalla de descubrir nada. En el caso de Chaves Nogales, él se descubre solo. Hay que hacer es reconocer su grandeza y tratarlo de la mejor manera posible, sin darse más importancia que el propio autor. La publicación de su obra completa en Libros del Asteroide surgió de la manera más natural. Fue su hija quien tuvo el empeño de que publicáramos «La agonía de Francia» que hasta ese momento no tenía una edición exenta fuera de las obras editadas por la diputación de Sevilla. Cuando ya teníamos cinco títulos de Chaves publicados y una relación muy estrecha con los herederos surgió hacer las obras completas, un trabajo titánico de Ignacio F. Garmendia.

¿Cuál ha sido el éxito más inesperado que han tenido?

«Hamnet» de Maggie O’Farrell. No me esperaba que ese libro fuera el libro más vendido de todo nuestro catálogo.